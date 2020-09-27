失事畫面曝！同袍變火球...烏克蘭軍機生還者嚇瘋：以為在打電動

▲烏克蘭軍機的唯一生還者仍在住院治療中。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭一架載有27人的An-26軍機25日晚間墜毀於楚胡伊夫（Chuguev）的空軍機場附近，造成機上26人罹難，唯一倖存的生還者也因傷勢嚴重仍在醫院治療。據這名幸運逃出爆炸機體的20歲空軍學員左洛切夫斯基（Vyacheslav Zolochevskyi）透露，飛機墜毀當時他奮力跳出火海，但當他重新站起來時，竟看到他的同袍全身著火。他形容，這一切就像是在玩電腦遊戲，很不真實。

根據《每日郵報》報導，這架An-26軍機疑似因引擎失靈墜毀於楚胡伊夫空軍機場附近，並發生大爆炸，瞬間被燒成火球。據目擊民眾表示，當時有看到2名生還者逃出火海，疑似就是重傷的2名空軍學員，然而不幸的是，其中一名生還者因全身90%燒燙傷，26日不治身亡，也讓此次事故罹難人數上修至26人。

另一名倖存的20歲空軍學員左洛切夫斯基表示，飛機墜毀後，瞬間爆炸燃燒，當時他奮力逃出火海，怎知一回頭，竟看到一名同袍全身被大火壟罩，嚇得他急忙幫忙撲滅對方身上的大火。作為唯一一名奇蹟的生還者，左洛切夫斯基說，這一切讓他感覺自己就像是在打電動一樣。

相關單位目前已經得知黑盒子下落，確定仍在機上，待黑盒子取出後將會進行後續分析，藉以釐清詳細事故原因。

另一方面，失事當時的第一畫面也曝了光，只見路過民眾拍下飛機燒成火球的畫面，墜機後就連路邊的樹叢也燒了起來，並冒出大量濃煙，場面十分駭人。

根據當地州長說法，這場飛機失事意外可能是左引擎故障所導致，但他也說，「單邊引擎的故障對於經驗豐富的飛行員來說應該不成問題。」另一方面，烏克蘭前首席軍事檢察官馬蒂澳斯（Anatoly Matios）則認為，這起事故很有可能是由於駕駛在降落時發生操作失誤所造成。