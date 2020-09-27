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台灣6都遭「市長聯盟」標中國籍！　高市府：拒絕片面矮化台灣

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▲▼高雄等6都在國際組織「市長聯盟」網頁上，遭標示為中國城市。（圖／翻攝自globalcovenantofmayors）

▲高雄等6都在國際組織「市長聯盟」網頁上，遭標示為中國城市。（圖／翻攝自globalcovenantofmayors）

文／中央社記者洪學廣、王淑芬高雄26日電

高市府今天關注到國際組織「市長聯盟」網頁將台灣加入聯盟的城市國籍，含高雄市6都遭標示為「中國」，市府嚴正要求正名。新聞局長董建宏聲明，拒絕接受片面改變與矮化。

市府關注到 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy「全球氣候能源市長盟約」相關國際組織官方網站內介紹高雄城市的網頁，明顯看出將高雄城市國籍標示為「中國」。

高市府晚上發布新聞稿指出，為捍衛台灣在國際的主體性並避免引起不必要的政治紛爭，高雄市環保局已透過ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心（ICLEI KCC），與ICLEI位於歐洲總部的秘書長及行政副主管等人取得連繫，嚴正表達台灣不是中國的一部份，要求要正名改回來。

高雄市政府重申，「我們不會接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為」。

市府指出「市長聯盟」是聯合國城市氣候高峰會於2014年9月所成立，目的是串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。

高雄市自2006年起加入ICLEI組織，也是國內第一個ICLEI的會員城市，高雄市從加入ICLEI及參與國際組織之任何專案或競賽，均不是以「中國」註冊。

高市府表示，基於捍衛台灣在國際上的主體性，有權利爭取自我權利，並要求該國際組織在世界各處發布的任何文件，均不得任意更改所代表的國家。

董建宏表示，原本註冊是什麼就恢復原狀；拒絕接受片面的改變與矮化。

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