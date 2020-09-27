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倫敦民眾抗議防疫封鎖：我的身體我的選擇！　9警受傷16人被捕

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▲▼英國民眾在倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）抗議防疫。（圖／路透）

▲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）高風險族群的年長者，高舉「我的身體，我的選擇」抗議標語。（圖／路透）

文／中央社倫敦26日綜合外電報導

成千上萬民眾今天聚集在倫敦市中心特拉法加廣場，抗議防疫封鎖措施，警方試圖驅離時與部分抗議民眾爆發肢體衝突，造成9名員警受傷和16人被捕。

路透社報導，警方表示，有9名員警受傷，16人因攻擊警官和暴力失序行為等被捕，這是連續第2個週末反防疫限制示威爆發警民衝突。上週末的示威抗議有32人被捕。

高喊「自由」口號、拉起寫著「我們不同意」、「COVID 1984」等橫幅的成千上萬抗議民眾，湧入特拉法加廣場（Trafalgar Square）表達不滿。數名抗議人士告訴廣播媒體，他們認為新冠病毒疫情是捏造的騙局，政府藉此來控制人民。

警方命令抗議群眾解散，因為他們未遵守保持社交距離或未戴口罩等。

視訊畫面顯示，警方曾短暫使用警棍，驅退抗議民眾。

英國首相強生（Boris Johnson）本週強化2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，告訴民眾儘可能居家工作，並下令酒吧和餐廳提早打烊。

官方數據今天顯示，英國新增6042人確診感染COVID-19，另新增34人於確診感染28天內不治。

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