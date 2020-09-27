快訊／川普提名大法官！48歲女保守派上訴法院出身　擁槍、反移民

▲川普正式提名新任大法官，由48歲芝加哥上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）出任。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）逝世後，美國總統川普僅花一周的時間便決定最新大法官提名人選。美東時間周六（26日），白宮提名活動上，正式由48歲的保守派巴瑞特（Amy Coney Barrett）獲得提名。據了解，川普曾說過保留她就是等待這時候出場。

綜合外電報導，此前川普透露偏好兩名人選擇其一，芝加哥聯邦第7巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），及亞特蘭大第11巡迴上訴法院法官拉哥亞（Barbara Lagoa），最終由巴瑞特出線。川普於白宮舉辦提名活動，為巴瑞特盛大造勢，之後提名送交共和黨籍佔多數的參議院，將以簡單多數投票決定是否通過。

▲川普將巴瑞特送上大法官職位，預料未來能為保守派陣營在決定上投出關鍵一票。（圖／路透）

川普選定巴瑞特的因素為何，從她的背景出發。根據喬治華盛頓大學法學教授特爾利（Jonathan Turley）指出，巴瑞特過去對槍枝及移民問題的表態紀錄，已顯示在這2個議題上的關鍵投票，她將會是右派陣營的鐵票，相較已故大法官金斯伯格的堅定左派態度，票數一增一減，等於拉開2票差距。

「金斯伯格是法院歷史上，始終最為堅持自由派投票紀錄的法官之一」，特爾利表示，「巴瑞特擁有同樣的堅持和毅力」。他說巴瑞特的出線加上保守派多數的局面，將會讓美國在未來數十年走上不同的發展道路，特別是在墮胎、歐巴馬健保等分歧的議題上，會迅速向右偏移。

巴瑞特年輕時就讀聖母大學法學院 （Notre Dame Law School），以第一名成績畢業，並曾為最高法院前任大法官史卡利亞（Antonin Scalia）工作，她形容史卡利亞是「最堅定的保守派」。

巴瑞特目前居住在印第安納州南灣（South Bend），除了原是上訴法院法官，她也是7個小孩的媽，其中2個孩子是從海地（Haiti）領養，與丈夫傑西（Jesse）一同養育。傑西為前聯邦檢察官，現在任職於私人公司。

作為一個虔誠的基督徒，曾被質疑是否因信仰偏好左右法庭上的決定，但巴瑞特回答她的工作不在信仰之下。



