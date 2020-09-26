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小火鍋打包被逼「麵給我吃完」！桃園女氣炸罵爆　店家貼規則打臉

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▲▼女子到小火鍋店用餐，指控店員態度不佳。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲女子到小火鍋店用餐，指控店員態度不佳。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

火鍋店通常都會擁有不可外帶的規則，不過，桃園一對夫妻到小火鍋店用餐，期間因為身體不舒服，希望能將火鍋打包，沒想到竟然被以「鍋裡有麵」為由拒絕，若不把麵撈起來吃完，就要加收費用，讓夫妻相當生氣。對此，店家也緊急出面滅火，希望能讓事情結束。

這對夫妻日前前往桃園龜山一家火鍋店用餐，而該店家的規則為內用可無限食用店內的主餐，外帶則有限份數。當時夫妻吃到一半，因為丈夫身體不舒服，希望能將餐點外帶，沒想到店員看見鍋子裡有麵，當場拒絕對方的要求。

▼女子到火鍋店用餐，感到被店員羞辱，上網PO文指控。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼女子到火鍋店用餐，感到被店員羞辱。（圖／翻攝《東森新聞》）

店員主張，鍋子裡的麵要先撈出來吃完，否則這樣外帶，要另外再加錢，讓夫妻的觀感相當不好，明明就只有拿一包麵，又不是說煮了很多才要外帶，為什麼還要被逼著現場吃完麵才能打包。

實際到店內環境，麵食都擺在吃到飽專區上，且上方也有標示「限內用」，員工可能因此才要求客人當場吃掉。對此，店家出面回應，最大的原因可能是員工態度不好，用詞比較不當，發生事情後有立刻道歉，希望能平息風波。

事實上，發生狀況的是一家連鎖店，並非所有店家制度都相同，有些為了避免爭議，乾脆不給外帶，就是怕這種狀況不斷上演。而事件發生後，這家店家也有考慮更改規則，以免再度出現類似情形。

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▼事實上，店家的吃到飽專區就有標示「請勿打包」。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼女子到小火鍋店用餐，指控店員態度不佳。（圖／翻攝《東森新聞》）

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