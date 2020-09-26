中國外交部：沒有任何國家「人權是完美的」　美應糾正自身人權問題

▲中國外交部發言人認為，美國應先重視自身的人權問題。圖為美國民眾哀悼逝世大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前指責中國等國人權狀況，對此中國外交部發言人汪文斌24日表示，美方應該有自知之明，首先應當正視並糾正自身存在的問題。

汪文斌在當日例行記者會上說，美方習慣於充當「人權教師爺」，對別國人權狀況指手畫腳，但事實上，美國自身人權狀況很糟糕，「不能呼吸」、「黑人的命也是命」，全世界有耳共聞、有目共睹。聯合國人權理事會前不久通過決議，強烈譴責美國國內嚴重的種族歧視問題。

汪文斌強調，「美方應該有自知之明，首先應當正視並糾正自身存在的問題。」

汪文斌說，中國政府高度重視促進和保護人權，奉行以人民為中心的人權理念，成功使8.5億貧困人口脫貧，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，建成世界最大規模的教育體系、社保體系、醫療體系和基層民主體系，依法保障公民言論、宗教信仰自由和少數民族參與國家事務管理的權利，人民各項權利得到切實保障。

▲汪文斌表示，中國重視少數民族參與國家事務管理權力。圖為內蒙古漢語教學政策觸發抗議。（圖／路透）



汪文斌說，中國參加聯合國人權理事會第三輪國別人權審議期間，120多個國家充分肯定中國在促進和保護人權方面取得的巨大成就，讚賞中國的發展進步為世界人權事業作出的重要貢獻。哈佛大學肯尼迪（甘迺迪）政府學院阿什民主治理與創新中心發布的調查報告顯示，中國民眾對中國政府的滿意率超過93%。

汪文斌強調，「世界上沒有任何一個國家的人權狀況是完美無缺的」，中方願意同世界各國在平等和相互尊重基礎上開展交流，促進世界人權事業的共同進步。「但我們不接受人權教師爺，反對搞雙重標準，反對歪曲事實、造謠抹黑，反對借人權問題干涉他國內政。」