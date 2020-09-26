3下伏地挺身向最愛健身的「她」致意　金斯伯格國會停靈女性第1人

記者張寧倢／綜合報導

美國已故大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的靈柩25日於國會大廈的國家雕像廳停靈，包括民主黨總統、副總統候選人拜登、賀錦麗在內的許多官員與議員一同出席悼念儀式。但整個儀式中最吸睛的是，擔任金斯伯格的20多年私人教練的強森（Bryant Johnson）在靈柩前做了3個伏地挺身，向生前熱愛運動的她致上最高敬意。

根據《每日郵報》報導，現年55歲的強森在儀式上戴著口罩、將手裡拿著就職儀式條令放在靈柩上，稍作悼念後，他在大廳的地板上作了3個伏地挺身，向他20多年的健身夥伴金斯伯格表達敬意。

▲拜登、賀錦麗25日前往悼念金斯伯格。（圖／路透）

據報導，強森從1999年開始就擔任金斯伯格的私人運動教練，當時還是一名30餘歲的退休軍人，曾被金斯伯格稱作「她生命中非常重要的一部份」，而強森形容金斯伯格「令人驚嘆、非凡的人」，且從來沒聽她說過一句「我辦不到」。

報導指出，當年66歲的金斯伯格正在接受結直腸癌治療，被丈夫說看起來像集中營的倖存者，遇到強森以後開始了健身計畫，包括伏地挺身、平板支撐和深蹲等，20多年以來持續地訓練，還經常宣揚運動的好處。

▼25日於國會大廈的金斯柏格悼念儀式。（圖／路透）

然而，金斯柏格2009年被診斷出罹患胰腺癌，2014年還被送往醫院安裝心臟支架，卻並沒有因此放棄，很快地又回到了健身房。強森受到她的啟發於2017年出版了一本名為《RBG鍛鍊：她如何保持強壯…你也可以》，想告訴人們無論做什麼事永遠都不嫌晚。

After the release of 2018’s RBG, Ginsburg stopped by the Late Show to put Colbert through his paces via her workout routinehttps://t.co/Y0QD3DAaBa — Vulture (@vulture) September 19, 2020

受轉移性胰腺癌所苦的金斯伯格於當地時間18日逝世，享壽87歲。23日上午覆蓋著美國國旗的靈柩抵達最高法院，連續兩天在法院台階前供人悼念，25日移靈至國會大廈，成為美國首位停靈國會山莊接受瞻仰的女性，也是首位停靈的猶太裔。

據了解，金斯伯格的家人計劃下周在阿靈頓國家公墓舉行私人葬禮，她將被安葬在已故丈夫馬丁的身旁。

▼金斯伯格靈柩在最高法院階梯前供人瞻仰。（圖／路透）

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