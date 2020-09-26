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黎巴嫩總理下台！與真主黨協商陷僵局　無法組成「無黨派內閣」

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▲黎巴嫩駐德國大使阿迪布（Mustapha Adib）可望獲任命為新任總理（圖／翻攝自Facebook／Mustapha Adib）

▲黎巴嫩總理阿迪布（Mustapha Adib）組閣失敗，宣布下台。（圖／翻攝自Facebook／Mustapha Adib）

記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於8月4日發生大爆炸，前總理迪亞布（Hassan Diab）為此下台負責。沒想到，才剛接受任命的新總理阿迪布（Mustapha Adib）如今卻因內閣組成面臨困難，宣布辭職。

綜合CNN、《半島電視台》報導，阿迪26日在電視演講中表示，籌組無黨派內閣的努力陷入僵局，尤其在財政部長人選方面，更是陷入巨大困難。他與總統奧恩（Michel Aoun）會談後，決定從「組成政府的任務」中退出。

奧恩本周才在記者會上表示，如果組閣協商失敗，國家將會面臨如同「墮入地獄」一般的處境。他非常擔心國家完全破產，也指出僵局癥結點在於伊朗支持的真主黨（Hezbollah）與盟友阿邁勒運動（Amal Movement）堅持任命財政部長。

▲▼黎巴嫩貝魯特港口當地時間4日發生大爆炸，省長受訪落下男兒淚。（圖／路透社）

▲黎巴嫩貝魯特港發生大爆炸，震驚國際。（圖／路透社）

貝魯特大爆炸後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）居中斡旋，要求黎巴嫩政府展開一系列政治改革，換取國際社會承諾給予的援助與資金。他原定10月底召開援助會議，9月1日受訪時還說，這是黎國菁英拯救政治體系的「最後機會」。

黎巴嫩長期陷入政經危機，民眾去年10月下旬發起大規模示威，抗議政府貪腐無能，訴求廢除教派權力共享體系，驅逐菁英，組成無黨派內閣，也成功推翻時任總理哈里里（Saad Hariri）。但是，經濟危機卻依然無法解決，過去11個月內，貨幣貶值大約80％，貧窮率飆升至50%以上，街頭持續動盪。

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