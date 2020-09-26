紐約車站3員工地下偷造「秘密基地」　爽住免錢高級地段慘遭停職

▲紐約中央車站（圖／記者蔡玟君攝）



實習記者周依儒／綜合報導

美國紐約大都會運輸署（MTA）於9月24日發布報告，指控3名鐵路工將紐約車站下方的一個洞穴，私自改造成屬於他們自己的「秘密基地」，且內部還配有可連接網路的壁掛電視、沙發、冰箱和微波爐，內部超舒適。目前3人都已遭到停職停薪處分，直到接受紀律聽證會為止。

▲內部還裝壁掛電視。（圖／美聯社）



根據CNN報導，MTA監察長波科尼（Carolyn Pokorny）表示，「住在紐約的人都幻想能夠在曼哈頓的精華地段豪宅上飲上一瓶冰涼的啤酒，尤其是這種交通條件如此方便良好的地方，但很少會有人囂張到直接佔據中央車站地下的一個秘密小洞穴，還用MTA的資源改造成屬於自己的小天地，甚至使用到民眾的錢進行維修。」

▲沙發推開後還有一張折疊床。（圖／美聯社）



據了解，MTA監察長早在去年2月和6月都收到匿名舉報，指控中央車站地底下有一個「極樂小天地」，裡面配有沙發和電視，且匿名舉報信中還特別點出了有3個人都會翹班在此地喝酒開趴。因此當MTA直接進行突擊時，他們便在小房間內發現了喝一半的啤酒、空的飲料罐等，還有一個可以拉出折疊床的櫃子。

MTA表示，這3人為大都會北方鐵路 （Metro-North Railroad）的僱用員工，分別為一名電報員、木匠工頭和電氣工頭，這3人多次使用了未經授權的休息室，但目前還不知道他們是不是全天候使用這裡；MTA也指出，房間內的冰箱也在經過中央車站管理層調查後，確認是大都會北方鐵路官方所購買。