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烏克蘭失事軍機黑盒子找到了！生還者90%燒傷搶救無效...增至26死

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▲烏克蘭軍機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭墜毀軍機，已找到黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）

 記者王佩翊／編譯

烏克蘭軍機AN-26 25日晚間降落時， 不幸墜毀於楚胡伊夫（Chuguev）的空軍機場附近，機上27人僅2人成功逃出，其餘25人當場活活被燒死。然而根據當地媒體稍早消息，其中一位生還者因身上有高達90%的大面積燒傷，經搶救無效已經離世，死亡人數增至26人。根據烏克蘭國防部表示，目前已經找到黑盒子，但仍在機上，尚未取出，待分析過黑盒子中的內容後，有望能釐清失事原因。

根據烏克蘭國防部官方網站聲明，相關單位已經確認失事飛機的黑盒子位置，待取出黑盒子進行分析後，將能進一步判斷詳細失事原因。而國防部長塔蘭（Andrii Taran）表示，根據飛安專家的初步評估，飛機左引擎中的一個感測器疑似失靈，也就是說並非整個引擎發生故障。此外，他也補充道，失事飛機距離下一次入場維修檢測還有5000多個飛行小時，強調都有符合規定定期檢修。

另一方面，事故發生當時，全機27人僅有2人成功逃出燒成火球的飛機，被送往醫院，然而稍早傳出消息，其中一名全身有90%燒燙傷的生還者已不幸身亡，罹難人數上修至26人。根據烏克蘭緊急事務部門透露，這架An-26軍機原訂有28人搭乘，但其中1名學員並未獲准飛行，因此逃過一劫。

根據當地媒體112UA報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早已簽屬一項法令，將9月26日訂為烏克蘭哀悼日。

安東諾夫An-26是一架有雙引擎的渦輪螺旋槳發動機，於1969年至1986年間在烏克蘭基輔製造，當時烏克蘭仍然為蘇聯一部分。據了解，自從2017年以來，至少已有10架安東諾夫An-26失事。

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