24歲色女助教誘少年上5次床　傳私密辣照…美到媽媽以為她是同學

▲伊州24歲的女助教誘拐14歲少年發生5次性關係。(圖/翻攝自Facebook/Allyssa Elizabeth Gustafson)

記者張寧倢/綜合報導

美國伊利諾州一名24歲女助教濫用職務關係與14歲少年發生了至少5次性行為,在少年家中撞見家長時還謊稱自己是高中生,去年11月遭到檢方以嚴重刑事性虐待罪起訴,21日進入認罪協議。少年母親直到從警方那裡看見少年收到的性感泳裝照,才知道自己受騙已久。

▲女助教年輕貌美,讓受害者家長誤以為她是高中生。(圖/翻攝自Facebook/Allyssa Elizabeth Gustafson)

據《紐約郵報》報導,24歲的愛麗莎(Allyssa Gustafson)曾在厄巴納市(Urbana)的Circle Academy學校擔任助教,2019年3月接觸了剛入學的14歲少年,並與他發生了至少5次的性關係,諷刺的是,這所學校是專門教授「行為及情感上有障礙」的學生。

根據美國《新聞公報》報導,伊州警方查獲,愛麗莎透過Facebook Messenger和Snapchat與受害少年聊天,並發送了多張自己穿著性感內衣或泳裝的照片。少年母親看到照片後想起曾在家裡見過愛麗莎,但她在印象中愛麗莎是一名高中生。

▲前任女助教愛麗莎(Allyssa Gustafson)。(圖/翻攝自Facebook/Allyssa Elizabeth Gustafson)

據報導,去年11月愛麗莎遭因嚴重性虐待罪名遭起訴,但作為本周認罪協議的一部份,檢方撤銷了其中一項嚴重的刑事性侵指控。愛麗莎的律師計劃於10月3日的審判中提出要求,讓她服以緩刑與社區服務。

報導指出,檢察官正在爭取讓這名前教師入監服刑,因為根據伊州法律,對未成年人實施性虐待最多可判處15年有期徒刑。

▼愛麗莎的律師想替她爭取以緩刑代替入獄。(圖/翻攝自Facebook/Allyssa Elizabeth Gustafson)

