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瑞典考古學家發現8400年前「陪葬狗遺骸」　超完整遺骨驚呆眾人

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實習記者周依儒／綜合報導

瑞典考古學家日前宣布在瑞典南部瑟爾沃斯堡（Solvesborg）的一處石器時代遺址中，發現了一隻骨骸保全完整的狗，時間大約可追溯回8400年前，推測應該是當時主人的陪葬品。據了解，依照狗的遺骨推測，這隻狗應該是屬於古代的格雷伊獵犬種，比現代的品種更為強壯。

▲格雷伊獵犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲格雷伊獵犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

綜合外媒報導，博物館項目負責人佩爾森（Carl Persson）指出，由於海平面在8200年前迅速上升，導致大量泥沙掩埋地面，剛好保護此區域，讓原本地面上以及原本埋藏地底下的生物都得以保存完整，更成為考古的重要地區。布萊金厄（Blekinge）博物館的骨科醫生馬格內爾（Ola Magnell）表示，埋在泥土裡面的狗遺骸保存完整，且被埋在石器時代聚居區的中間，非常特別。

佩爾森也透露，考古學家也在這隻狗的遺骸附近發現一些人類遺骨，且當時的人習慣將和死者有聯繫、感情的物品都一同放進墓穴中埋葬，因此相信牠就是當時和墓主一起陪葬的動物，此次研究也再次證明了狗狗和人類一起生活的歷史，目前這隻狗會保留在發現地點，之後才會移到博物館做更詳細的研究。

據了解，這處遺址位於一座鄰海的古代石器村莊內，也是瑞典考古界首次發現陪葬狗的遺骸。

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