花10美元！銀行經理挖到9.07克拉巨鑽　礦場48年以來第二顆大

▲鑽石是高貴又美麗的奢侈品，一般人要買到一顆鑽石可能就得花上大筆積蓄。（圖／翻攝自官網／@arkansasstateparks）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國一名男子基納德（Kevin Kinard）趁勞工節放假時，相約朋友到阿肯色州（Arkansas）的「鑽石坑州立公園」（Crater of Diamonds State Park），進行挖掘鑽石的活動，原本只是想要碰運氣，沒想到還真的被他找到9.07克拉鑽石，讓他當場「淚流滿面」，簡直不敢相信眼前的一切。

根據《紐約每日新聞》報導，基納德是一名銀行經理，從小就定期到公園找鑽石，儘管每次都空手而歸，但也因此養成了這樣的習慣。他透過媒體表示，當時自己也就沿著犁過的地面（plowed rows）走動，大約只濕篩了10分鐘左右，任何看起來像水晶的東西，他都會撿起來放在袋子裡。

▲基納德找到的鑽石，手持鑑定證書。（圖／翻攝自官網／@arkansasstateparks）



過程中，他在搜尋區南面活動時，發現一個外型又圓又凹的彈珠大小結晶體，當時的他不以為然，認為只是普通的玻璃，不過看在它很有趣且有光澤的份上，最後還是將它放進袋子了。之後和朋友走進鑽石探索中心（Diamond Discovery Center）時，他並不抱任何希望，還一度想放棄鑑定，直到朋友找來鑑定員後，才甘願將自己一整天的收穫拿出來。

沒想到幾分鐘之後就聽對方告知說，「恭喜你，找到這一顆令人印象深刻的9.07克拉鑽石，這是自1972年以來，在公園中發現的第二大鑽石」。而這一切對於基納德而言，就像夢一樣，他完全不敢想像自己真的找到了鑽石。

▲幸運兒基納德（Kevin Kinard）找到的鑽石，是州立公園1972年成立以來第二大顆。（圖／翻攝自官網／@arkansasstateparks）



對此，助理警司德魯·埃德蒙茲（Dru Edmonds）補充說，能找到不是偶然的，是要配合天時地利人和，總體來說基納德非常幸運，因為園區20日才犁過搜尋區，隨後又有颶風蘿拉來襲，並累積超過5公分的雨量，而他來進行挖掘活動時，明媚的陽光光線反射在鑽石身上，再加上走在正確的途徑上，才可以那麼剛好得到這顆鑽石。

美國阿肯色州（Arkansas）的「鑽石坑州立公園」（Crater of Diamonds State Park）是世界上唯一一處對公眾開放的鑽石產區，只要10美元（約台幣295元）就可以獲得挖掘鑽石的許可，在園區內發現的「寶藏」都可以據為己有。