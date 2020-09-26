　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍自豪「在川普上任前」就說服他抗中！4年前會晤內容首曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼安倍晉三與川普打小白球。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍晉三與川普打小白球。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京26日綜合外電報導

日本前首相安倍晉三接受專訪時透露，2016年11月當時與尚未就任美國總統的川普首度會談時，就跟對方說明中國軍事崛起對日美同盟帶來的危機，川普後來的表現代表他的說明奏效。

安倍接受日本經濟新聞專訪時表示，回顧自己在2016年11月17日前往美國，拜會當時贏得大選但尚未就職的川普，向川普說明在中國強化軍事力量的環境下，日美同盟的重要性，這是他直到卸任前與美國建構堅強關係的起點。

當天，安倍在美國紐約的川普大樓（Trump Tower）拜會川普，雙方會談時間從原訂約45分鐘延長到約90分鐘；對10天前剛贏得大選的川普來說，安倍是選後第一個會晤的外國元首。

安倍當時跟川普說「你是挑戰權力階層獲勝，我也是從在野黨成功政黨輪替」；川普聞言回說「那我們有共通點」。

對安倍來說，川普跟過去的美國總統類型截然不同，「在川普就職前先會面比較好」；當時如果無法就美日同盟、貿易經濟兩方面的重要性達成共識，日本恐無法維持現有的外交情勢。

川普問安倍「中國是從什麼時候開始，又是以什麼樣的速度增加國防經費」。安倍回說，中國用了近30年的時間增加約40倍國防經費，「（除了中國）全球沒有任何一個國家用這樣的速度增加」。

聽完安倍的回答後，川普露出吃驚的表情。

安倍還以中國擁有的潛艦具體數量為例說明自己的看法，這些中國潛艦的目標就是在西太平洋的美軍第7艦隊，「這不光是日本的問題，也是美國的問題，希望美國能維持在區域的存在感」。

日美在之後共同揭櫫「自由且開放的印度太平洋」構想，並獲澳洲、印度、英國及法國等國支持。

安倍說，在跟川普的首次會面中「相約打高爾夫球也是目的之一」；安倍任內共跟川普進行5次「高爾夫外交」，正式會談共有14次。

安倍說，川普常跟他說「短期來說北韓是問題，但中長期來看則是中國」，這也表示他第一次跟川普會面時的說明已奏效。

川普也沒有忘記競選時要盟邦多分攤防衛經費政見，在跟安倍的連串會談上不斷說「美日同盟總是單方付出難道不會不公平？日本應該再多負擔一些美軍駐日經費」。

安倍回答說，美日是「互助同盟」，他會變更憲法解釋（同意行使集體自衛權）來完善安全保障相關法案。對安倍內閣為此支持率下滑逾10%，川普則讚許安倍「十分有勇氣」。

報導指出，有關2018年6月的歷史性首次美國在任總統與北韓領袖會談，安倍對舉行地點也有給建議。

當時美國與北韓間在考慮的地點有韓國首爾、新加坡等數個方案，安倍說，如果在朝鮮半島舉行的話，很容易被北韓牽著走，應該在新加坡舉行；川普也認同這樣的看法。

安倍8月28日以舊疾惡化為由表明請辭之意，並在9月16日率內閣總辭，通算在任首相天數3188天，創日本憲政史上最長紀錄。

►地表最划算，省油80%，Her狂銷熱賣組

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／軍公教110年度調薪？　人事總處宣布結果
和正妹女友上床…小鐘崩潰「聲音太大」嚇到分手
清大博士台積電面試前輕生亡　生前薪資曝光
快訊／新北27歲女陳屍防火巷　身體扭曲變形
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

南韓防疫大出包！224人接種「品質疑慮」流感疫苗　幼兒園感染增

拜登全國民調領先「搖擺州陷苦戰」！川普5%內緊追　大選隨時翻盤

太空人月球輻射量比在地球高200倍　恐導致白內障、癌症

安倍自豪「在川普上任前」就說服他抗中！4年前會晤內容首曝光

賀錦麗式操作？傳拜登團隊又多1個「她」　有望成第一位女財長　

首位愛滋痊癒患者癌症復發　「柏林病人」正接受臨終關懷

願無條件見金正恩！日相菅義偉「豁出去了」　只為解決這個問題

中國250艘漁船「秘魯外海捕魷魚」　美國大使開炮…引爆口水戰

日男童「模仿李小龍」創4000萬點擊！今10歲身材、功夫曝光

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

南韓防疫大出包！224人接種「品質疑慮」流感疫苗　幼兒園感染增

拜登全國民調領先「搖擺州陷苦戰」！川普5%內緊追　大選隨時翻盤

太空人月球輻射量比在地球高200倍　恐導致白內障、癌症

安倍自豪「在川普上任前」就說服他抗中！4年前會晤內容首曝光

賀錦麗式操作？傳拜登團隊又多1個「她」　有望成第一位女財長　

首位愛滋痊癒患者癌症復發　「柏林病人」正接受臨終關懷

願無條件見金正恩！日相菅義偉「豁出去了」　只為解決這個問題

中國250艘漁船「秘魯外海捕魷魚」　美國大使開炮…引爆口水戰

日男童「模仿李小龍」創4000萬點擊！今10歲身材、功夫曝光

美EP-3E距福建僅88.5km！創美軍「最近」偵察紀錄　再測共軍底線

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

美偵察機及反潛機現身南海　距廣東沿海最近僅47.81海里

桃園男凌晨飆車失控撞飛行人　腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

想把毛剪整齊！　天兵爸大動刀「美貓→灰塵球」全身炸亂笑翻網

日職／王柏融棒打洋投　火腿9局扳平歐力士

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

信箱「炸滿前屋主私信」　郵局也沒轍：丟掉就好！內行2招神解

快訊／人事總處：行政院核定不調整110年度軍公教員工待遇

彰化正新輪胎廠火警　影響營運輕微

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

國際熱門新聞

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

即／金正恩親自道歉：對南韓做了不該做的事

爸插電全家瞬間被炸毀　14歲女身亡

正宮「街頭暴打小三」扒衣　渣男竟鎖喉回擊

譚德塞警告：沒正當理由退出WHO將傷害美國

快訊／烏克蘭軍機墜毀　22死2重傷

泰國千名示威者議會外舉牌抗議

川皇遇新冠栽了　民調曝逆襲玄機！

美駐聯大使「會議狂噴中國」　中方代表：夠了沒？

譚德塞向國際要求1兆台幣：是便宜的交易

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

黛米蘿絲胸比頭大　鑽石胸貼放閃

金正恩回信了！文在寅稱讚「尊重生命」

兩光醫剖腹「一刀劃開女嬰臉」　19歲辣媽嚇哭還被嗆

更多熱門

相關新聞

賀錦麗式操作？傳拜登將推第一位女財長　

賀錦麗式操作？傳拜登將推第一位女財長　

美國聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）最近傳出，被民主黨候選人拜登相中，成為未來財政部長的熱門人選，假如拜登勝選後真的選擇了布蘭納德，那麼她將是美國第一位女性的財政部長。

願無條件見金正恩！菅義偉「豁出去了」

願無條件見金正恩！菅義偉「豁出去了」

梅根爆想選2024年總統　川普狠酸

梅根爆想選2024年總統　川普狠酸

出門玩IG爽打卡被鎖定！小偷搬光200萬+2名車

出門玩IG爽打卡被鎖定！小偷搬光200萬+2名車

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

關鍵字：

日韓要聞安倍晉三川普2020美國總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面