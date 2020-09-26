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他嗨放煙火「食指直接炸爛」露一截斷骨！　驚恐回憶：以為手在燒

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▲愛爾蘭少年玩煙火炸爛手指。（圖／翻攝Twitter@rteliveline）

▲愛爾蘭一名少年玩煙火時炸爛手指。（圖／翻攝Twitter@rteliveline）

記者吳美依／編譯

愛爾蘭都柏林（Dublin）的17歲少年尚恩（Sean Redmond）經歷改變一生的可怕意外。他21日晚間與一群朋友購買煙火來施放，未料裝置疑似故障，導致其右手食指當場被炸掉，露出一截斷掉的骨頭，大拇哥也轟到扭曲變形，往右側彎曲。

根據《都柏林生活報》，這款新型煙火可以連續發射8發，尚恩也興奮地取出一組試試看，「在第8槍時，我看見火花在我面前炸開，就向它們通常在空中時那樣」。他被嚇得轉身就跑，隱約感覺右手非常灼熱「彷彿在燃燒」，經朋友告知才發現食指尖端已經不見，大拇指也扭曲變形，「我的運動外套融化了，黏在左臂上」。

尚恩被送往康諾利醫院（Connolly Hospital），緊急接受手術。醫師表示，傷口將在接下來幾個月逐漸癒合，但隨著他的年齡增長或者天氣變得寒冷，仍有可能感覺到疼痛。

雖然無法完全恢復，尚恩卻對於只失去手指一事感到慶幸，因為那些煙火「就像炸彈」一樣，「我很驚訝它沒有把我的肚子或臉炸飛」。他表示，大家總是警告玩煙火的危險性是有道理的，「直到發生在你身上之前，你永遠也不知道什麼是真正的危險，也不知道為何媽媽叫你不要這麼做」。

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