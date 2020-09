他嗨放煙火「食指直接炸爛」露一截斷骨！　驚恐回憶：以為手在燒

▲愛爾蘭一名少年玩煙火時炸爛手指。(圖/翻攝Twitter@rteliveline)



記者吳美依/編譯

愛爾蘭都柏林(Dublin)的17歲少年尚恩(Sean Redmond)經歷改變一生的可怕意外。他21日晚間與一群朋友購買煙火來施放,未料裝置疑似故障,導致其右手食指當場被炸掉,露出一截斷掉的骨頭,大拇哥也轟到扭曲變形,往右側彎曲。

根據《都柏林生活報》,這款新型煙火可以連續發射8發,尚恩也興奮地取出一組試試看,「在第8槍時,我看見火花在我面前炸開,就向它們通常在空中時那樣」。他被嚇得轉身就跑,隱約感覺右手非常灼熱「彷彿在燃燒」,經朋友告知才發現食指尖端已經不見,大拇指也扭曲變形,「我的運動外套融化了,黏在左臂上」。

尚恩被送往康諾利醫院(Connolly Hospital),緊急接受手術。醫師表示,傷口將在接下來幾個月逐漸癒合,但隨著他的年齡增長或者天氣變得寒冷,仍有可能感覺到疼痛。

雖然無法完全恢復,尚恩卻對於只失去手指一事感到慶幸,因為那些煙火「就像炸彈」一樣,「我很驚訝它沒有把我的肚子或臉炸飛」。他表示,大家總是警告玩煙火的危險性是有道理的,「直到發生在你身上之前,你永遠也不知道什麼是真正的危險,也不知道為何媽媽叫你不要這麼做」。

The photo of Sean's missing finger is too graphic to publish without pixellation.



He lost it using a "Roman Candle" firework on Monday night.



"I was in too much shock to feel it, it just felt like my hands were real warm."



He's talking to @joeliveline now #Liveline pic.twitter.com/HWll6RxOJj