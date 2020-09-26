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川普「老白男」鐵票超穩！狂打軍警牌…要恢復秩序　捍衛保守立場

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

儘管民調多顯示落後，但美國總統川普的全美支持率始終在4成上下，死忠選民是他穩穩入袋的鐵票，川普也樂於迎合傳統保守派立場，提出強硬政見，希望催出更多投票熱情。

民主、共和黨總統候選人名單出線後，各項民調都顯示民主黨候選人拜登（Joe Biden）支持率高於川普，部分民調領先幅度還超過2位數。若本次美國大選民調未如4年前預測崩盤，白宮幾乎已是拜登的囊中物。

但細看民調，不論是過去幾個月的總統大選民調，或拉長點看過去3年多川普施政滿意度，可以發現川普的支持度始終在3成5至4成5間擺盪，這意味著川普擁有高達4成的鐵桿支持者。

換句話說，不論美國疫情多嚴峻、經濟衰退多糟糕，仍有約4成美國選民可能會在11月3日投給川普。這讓川普連任的可能性未如民調反映的低。

儘管鐵票不動如山，但川普仍需更多的「沉默多數」挺身而出，才能確保不會被踢出白宮。

川普支持者一向以身為美國人為傲，捍衛傳統價值，重視社會秩序。為了迎合支持者，川普以「法律與秩序」（Law and Order）為選戰主軸，激化白人保守選民對「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動帶來的街頭混亂與社會失序的不滿。

▲▼紐約警察。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普大打軍警牌獲得警察工會力挺。（圖／達志影像／美聯社）

川普還大打軍警牌，屢屢公開肯定軍警對社會安定的貢獻，反對抗議民眾訴求的限縮警察權限、削減軍警預算，這不僅贏得渴望見到社會恢復秩序、不樂見警民衝突的民眾支持，也罕見地獲得全國警察協會（NAPO）與全美最大警察機構的紐約市警察工會（PBA）力挺。

為拉攏保守派選民，川普9月初特別在白宮召開記者會，宣布最高法院大法官可能提名人選20人名單。

美國總統擁有最高法院大法官提名權，現今9名大法官中，保守派人數以5人過半占多數。在大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）日前因病過世後，川普有機會在選前再提名一位新任大法官，讓已經擁有過半優勢的保守派再添戰力，這也讓未來最高法院做出符合保守派選民期望判決的可能性也自然大增。

川普此舉鞏固保守派與福音基督教派選民意味濃厚，期盼提振支持者的投票熱情。

相較於川普鎖定「老白男」，拜登希望囊括所有反川普選民支持，包括年輕、有色與女性選民，及其他看川普不順眼的老白男。

▲▼民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

拜登的副手賀錦麗（Kamala Harris）55歲、亞非裔的移民第二代背景，加上在職場贏得成就的現代女性形象，讓她成為民主黨副總統候選人的絕佳人選，目的是希望吸引主張年輕化、性別平權與支持移民的選民支持。

賀錦麗的出線確實為民主黨選情注入一劑強心針。路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，高達6成的民眾認為提名賀錦麗是美國的「重要里程碑」，約46%受訪者支持拜登、賀錦麗組合，川普與副手彭斯只有38%。

拜登陣營雖然持續領先川普，但近來民調顯示雙方差距縮小。這可能是因為美國民眾對疫情影響已逐漸無感，焦點轉移至疫情後的經濟復甦。儘管對川普不滿，但不少民眾仍對川普的經濟政策較具信心。

另一個因素則是逐漸脫軌的黑人平權運動帶來的社會動盪。面臨後疫情景氣緊縮時代的美國民眾渴望見到社會秩序穩定，面對街頭不斷上演的對峙與混亂，警察公權力遭挑戰，人身安全出現隱憂，選民期望力主「法律與秩序」的川普能將美國帶回治安良好的時光。

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