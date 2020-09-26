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愛普集團處分力積日本76%股權　愛普：獲利衝擊有限，有助資源集中

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▲愛普科技發言人林郁昕（左）、愛普科技總經理陳文良。（圖／愛普科技提供）

▲愛普科技發言人林郁昕（左）、愛普科技總經理陳文良。（圖／愛普科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

愛普科技（6531）26日召開重大訊息說明記者會宣布，全資子公司力積電子將處分Zentel Japan Corporation（力積日本）76%股權，交易總金額為2280萬美元，交易對象為Eaglestream Technology Holdings (Hong Kong) Limited及力晶科技股份有限公司。

愛普表示，本次股權交易，買方依據2019年12月簽訂力積日本24%股權出售合約中，特別約定條款執行剩餘股權購買，此次董事會授權由總經理議定交易合約及交割細節。若以2020年第二季度經會計師核閱的股權淨值計算，股權交易產生處分利得約4.51億元，影響合併公司每股盈餘約6.13元，確切處分損益金額須待正式交割日的股權淨值核算後公告。

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力積日本以標準型動態隨機存取記憶體產品線的銷售與研發為主要營運內容，股權交割後，愛普集團對力積日本不再擁有任何持股，力積日本也不列入愛普合併申報的範圍，對於愛普合併營收將有相當程度的影響，惟標準型動態隨機存取記憶體屬毛利較低之產品，初步評估對未來獲利狀況衝擊有限。

愛普自2019年初即正視自身營運上的困境，持續著手調整產品組合，以減緩記憶體產業波動所帶來的營運風險，並積極切入利潤較佳的客製化市場及矽智財授權，改善毛利率結構；今年起積極推動客製化產品研發及矽智財授權。

矽智財，又稱IP，主要指以販售電路設計架構為主要業務的公司，智慧財產授權為主要收入來源；隨著全球半導體應用晶片設計日益複雜化與多樣化，矽智財漸受重視，國內包括愛普（6531）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）等都屬於矽智財公司。

愛普今年1月至8月營收為27.97億元，年成長32.15%；今年上半年每股盈餘（EPS）1.51元；其中AI Memory（用於AI運算的晶片，可大幅提升運算處理效能，並降低功耗）的3D架構已得到晶圓代工廠和多家客戶的支持，未來營運成長可期。

 

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