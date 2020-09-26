上游IC設計仍偏好台成清交　非理工科系可到業務、客服、採購

▲104人力銀行指出，上游IC設計仍偏好台成清交學生。（圖／路透社）

記者余弦妙／台北報導

全球在新冠肺炎疫情衝擊下經濟景氣也受到影響，台灣也不例外，從股市反應就可看出來，不過在這樣「疫情慘烈」的狀況下，台灣半導體業卻是異軍突起，尤其是台積電更是逆勢上漲，這也意味著半導體業儼然成為關鍵產業，對此104人力銀行就分析超過767萬筆求職求才資料，結果發現上游IC設計仍偏好台成清交的學生。

104人力銀行指出，根據資料庫顯示，曾任半導體前五大職缺的職人，大多畢業自「電機電子/資工/機械工程」科系，愈往上游、學歷愈高，上游多為台成清交碩博士，輔以中正、中央、中山；中下游百花齊放，傳統老牌私校如逢甲，及私立技職大學仍能擠進半導體產業。

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104獵才資深副總晉麗明分析，半導體龍頭台積電今年宣布和台、成、清、交、台科、北科六校合作開設半導體學程，台積電相關主管親自上課，足見半導體產業「產學研合作」提前攬才的重要性；逢甲大學設立「創能學院」加上中部科學園區地緣之利、明新科大位於竹科產業群聚地，校內建置與業界同等級的「半導體封測類產線」教室，不只企業急著搶才，各校也積極開設產學課程，希望降低學用落差、增加學生即戰力。

半導體業只能靠理工人才？對此，104人力銀行也說，半導體前五大職務例如工程研發/軟體設計、製程封測多需理工背景，但104資料庫發現，仍有0.1%～2.4%等少數來自「非理工科系」，愈往中下游、愈接近生產線製程和硬體設備，「非理工科系」愈容易切入，科系包括：法律系、企管系、財稅金融、英美語文、藝術設計等，甚至包括「畢業即失業」的文史哲、大傳、以及體育系等就業機會較少的科系。

在五大職務之外，銷售、採購、客戶也是企業正常維運的重要環節，中下游擔任國外業務、下游擔任客服的半導體產業職人，各有20%來自英美語文科系；在中下游擔任採購也有17%來自企管系。晉麗明解釋，事實證明，事在人為，求職相對困難的文史哲及企管系，提前部署關鍵能力，仍能切入半導體產業。

