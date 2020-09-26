太空人月球輻射量比在地球高200倍　恐導致白內障、癌症

▲在月球上所受到輻射量比地球還高200倍。（圖／達志示意圖）



實習記者周依儒／綜合報導

由於地球大氣層的某些成分會吸收太陽輻射的能量，使得地球表面能夠減少受到紫外線傷害，但當太空人離開大氣層到外太空時，就會面臨比平常多好幾百倍的輻射量。日前《科學進展》雜誌發表了一項新研究，研究指出在月球表面上行動的太空人，將會受到比在地球還多200倍的輻射量照射。

根據CNN報導，即使在1960年代的阿波羅任務時，太空人就已經將劑量計帶到月球來測量輻射量，但一直都沒有紀錄過相關數據，直到2019年1月中國「嫦娥四號」首次踏上月球背面時，科學家才蒐集到和月亮表面輻射相關的數據。

▲長期接收宇宙射線的太空人可能會導致身體疾病（圖／達志影像／美聯社）



研究指出，登陸月球的太空人每天接收的輻射劑量約為1369微西弗（μSv），相當於國際太空站機組人員每日劑量的2.6倍。德國基爾大學地球物理教授羅伯特（Robert Wimmer-Schweingruber）表示，在月球上測出的輻射水平比地球高約200倍，比從紐約飛到法蘭克福的航班還要高出5到10倍，且這些太空人暴露在輻射水平上的時間，可能比跨大西洋航班的乘客或飛行員還長。

據了解，暴露在輻射下是太空人健康的主要風險之一，長期在銀河系宇宙射線（GCR）的照射下可能會引發白內障、癌症或中樞神經系統的退化性疾病。