8月景氣動向調查　製造、服務業連續走揚、營建業轉下滑

▲製造業與服務業對於未來半年景氣持保守看待。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院公布8月景氣動向調查，由於全球需求持續回升，帶動國際原油與原物料價格走高，加上時序進入電子產品傳統旺季，又有陸廠急單挹注，使得8月製造業經濟數據轉強，製造業廠商對當月與未來半年景氣看法皆較上月樂觀，經過模型試算後，製造業與服務業營業氣候測驗點分別呈現連續四個月與五個月上揚的態勢，營建業則結束先前連續三個月上揚的態勢轉為下滑。

台經院指出，近期國際經濟情勢，美、歐同步上修今年第二季經濟成長率，加上各國解封後的需求回溫速度超過先前預期，故經濟合作暨發展組織(OECD)上修今年全球經濟成長率，顯示今年全球經濟的萎縮幅度，未如先前預期悲觀。

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國內方面，由於全球需求持續回升，帶動國際原油與原物料價格走高，加上時序進入電子產品傳統旺季，又有陸廠急單挹注，使得8月製造業經濟數據轉強，製造業廠商對當月與未來半年景氣看法皆較上月樂觀；服務業方面，暑假出遊人潮湧現，配合政府振興方案助攻，帶動國旅與外食業績表現翻揚。

而營建業面臨傳統民俗月影響，房市成交量明顯較上月下滑，裝潢修繕的工程需求上因交屋減少而出現延遲的情況，不過受惠於超低房貸利率與資金條件帶動置產需求，加上民間工程熱度不減、政府公建投資持續，預期未來半年營建業景氣表現將為溫和成長走勢。

展望未來，台經院說，有鑑於各國封鎖解除後經濟需求回溫，全球經濟從疫情中復甦的速度已超出先前預期，故OECD預期今年全球經濟將衰退4.5%，其衰退幅度已較6月預測的6%縮減，加上美國、歐元區亦同步上修今年第二季經濟成長率，顯示整體景氣逐漸轉好。

另外，台經院也提到，目前中美關係緊張惡化，兩岸關係緊繃影響市場不確定因素仍高，因此，在製造業來說對未來半年景氣仍持保守看待；在服務業方面，雖受惠於政府振興助攻且國內疫情穩定民眾出遊興致高影響，有逐漸回暖情況，但由於邊境管制仍舊未鬆綁，因此大多是服務業廠商也抱持保守看待。