搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

▲巴哈馬央行將該國CBDC命名為沙錢。（圖／翻攝自Facebook／中央銀行）

記者陳心怡／台北報導

巴哈馬央行的「沙錢計畫」（Project Sand Dollar）即將付諸實現，據外電報導，巴哈馬央行將於今年10月，搶先其他主要國家央行，發行通用型央行數位通貨（Central Bank Digital Currency, CBDC），似已在這場全球CBDC的競逐中，拔得頭籌。

央行表示，巴哈馬央行並不是全球第一個發行CBDC的央行，芬蘭央行早於1993年即搶全球第一，開發並發行CBDC類型產品—Avant卡；當時使用者將電子貨幣（e-money）裝載（load）至Avant卡上，可用來在電話亭打電話，或在若干自動販賣機與商店購買商品。不過，不到兩年時間，芬蘭央行便將Avant卡業務轉賣給民間，而最終Avant卡以失敗收場。

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除巴哈馬外，包括烏拉圭、東加勒比海及柬埔寨等央行，都在近幾年發布、甚至著手進行CBDC試驗計畫。上（2019）年12月巴哈馬央行啟動CBDC試驗計畫—亦即所謂的「沙錢計畫」；先後於埃克蘇馬島（Exuma）、阿巴科群島（Abacos）展開試驗，並將在這兩地試驗發行的通用型CBDC，以「流通中的沙錢」科目，揭露於巴哈馬央行資產負債表中的負債項下，價值約48,000美元。

巴哈馬央行為何將發行的通用型CBDC取名為「沙錢」（Sand Dollar）？沙錢其實是一種海底無脊椎動物，堪稱巴哈馬的特有物種，巴哈馬央行就是以沙錢作為該行的官方標誌；巴哈馬央行的首任總裁，之所以選擇沙錢作為該行官方標誌，除了係因其為巴哈馬常見的特殊有物種外，傳說沙錢外殼上的標記，象徵著耶穌基督的誕生、受難與復活，這符合多數巴哈馬人的基督教信仰。



巴哈馬央行表示，該行發行通用型CBDC的目的，在於改善金融包容性（financial inclusion）。巴哈馬係由700多個島嶼所組成，人口密度低，有些地區甚至沒有銀行服務，透過CBDC讓境內支付系統能更有效率、降低金融服務成本，並可望讓民眾在取得金融服務管道上，不再受到歧視；另欲藉此增強對洗錢（money laundering）與恐怖融資（terrorist financing）等的防衛措施。

巴哈馬民眾要如何使用「沙錢」呢？根據巴哈馬央行於上年底所公布的「沙錢計畫」內容，使用者可下載「沙錢」行動應用程式（App）至手機後，透過支付服務供應商（Payment Service Providers, PSPs）完成帳戶開設，或是以卡片形式，持有「沙錢」數位錢包；擁有「沙錢」數位錢包者，即可利用產生在行動裝置或卡片上的QR code進行付款，即使在線下的狀態，也可進行支付。

至於「沙錢」的流通量，巴哈馬央行官員接受媒體採訪時表示，除了原先的48,000美元外，未來將會伴隨需求增長而「鑄造」，且僅當實體的巴哈馬鈔券被收回時才發行，以避免影響貨幣數量與貨幣政策。對於已使用行動支付的巴哈馬消費者而言，其體驗可能沒有太大的不同；不過，對於促進這類交易的支付服務供應商來說，「沙錢」可望讓清算過程更加便捷。

央行表示，近兩年來，國際間有越來越多央行，對CBDC的研究及開發採較為正面積極的態度；不過，各國央行所面對的情況不同，不能一概而論。一般認為，即使一國央行選擇發行CBDC，也應該根據自身的需求，尋求最適合的型式。

此外，包括ECB總裁Christine Lagarde、瑞典央行皆明確表示，CBDC為現金的補充品，CBDC仍無法取代現金，係提供相對於私人數位通貨（private digital currencies）的另一選擇，俾確保主權通貨在支付系統中的核心地位，避免貨幣制度的基礎信任降低、支付系統的穩健性與效率性受到衝擊，以及帶來金融排斥（financial exclusion）的風險。