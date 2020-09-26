　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梅根爆「想選2024年總統」！川普酸：我不是她粉絲…祝哈利好運

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲梅根、美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，他不是梅根的粉絲，話中有話地祝福哈利王子好運。（合成圖／路透）

 記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根卸下王室職務，目前搬到美國洛杉磯居住，他們日前打破王室「政治中立」的原則，拍攝影片呼籲選民投票，引發爭議。美國文化、時尚與政治雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）報導，一位閨蜜透露，梅根懷有強大政治野心，並且計畫競選2024年的總統。

閨蜜表示，梅根「如此迫切不願放棄美國國籍的原因之一，就是為了能夠選擇從政。我認為，如果梅根與哈利真的放棄了他們的（王室）頭銜，她會認真考慮競選總統」。

梅根的傳記作者史科比（Omid Scobie）也曾表示，公爵夫人已經把目光望向白宮，「她把目標放在美國總統。梅根是美國夢的具體展現。我們有一天可能會看到梅根成為總統」。

但是，梅根的代表對此堅決反駁。另外一位傳記作者莫頓（Andrew Morton）說，梅根的臉皮不夠厚，無法勝任總統，「她絕對沒有機會競選總統。她會被生吞活剝。……美國人不想要接受英國人說教，不論是否擁有王室血統」。

▲▼淡出英國王室的哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子與梅根淡出王室以後搬到洛杉磯居住。（圖／達志影像／美聯社）

哈利與梅根22日錄製影片，宣傳《時代雜誌》2020年百大影響力人物，強調投票的重要性。哈利說，「拒絕仇恨言論、錯誤資訊與網路上的負面情緒是很重要的」，梅根表示，11月的大選是「我們人生中最重要的一次選舉」。

據悉，白金漢宮對此感到擔憂，有意與哈利夫妻保持距離，發布聲明表示，「公爵不是現任王室家族成員」，且哈利的言論是「以個人身分發表」。

川普23日也在記者會上對此回應。他談到梅根時直言「我不是她的粉絲」，並且語帶玄機地說，「我要大力祝福哈利，因為他將會很需要這個」。

外媒指出，川普與梅根早就互無好感。梅根2016年受訪時，形容當時仍在競選中的川普「不僅厭女還如此直言不諱」，川普2019年被告知這番言論時回應，「我不知道她這麼討厭」。

►地表最划算，省油80%，Her狂銷熱賣組

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小鬼如願「得金鐘主持人獎」　由黃爸爸親自頒獎
共機頻擾可能隨時「被徵召」？　除役年齡表一次看
這家手搖飲店開出「千萬發票」！購買日期、號碼曝光
影／新竹男過馬路　遭機車撞噴慘死！騎士雙載翻滾20公尺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兄弟「性侵12歲親妹」產子不知生父是誰！逃坐牢命運　原因曝光

影／川普拒承諾和平移交權力　五角大廈強調「不會干預大選爭議」

巨富大毒梟「錢多到全國到處藏」！姪打破他公寓牆壁…挖出5億現鈔

印度警告中國「勿單方面改變現狀」！　防長：準備好面對所有後果

五角大廈官員：即使中國自認沒勝算　仍可能「對台動武」

女牧師改行當「脫衣舞孃」！拍第1張裸照淚崩：從未感覺如此神聖

小行星昨驚險掠過地球！　9年後「直徑335m超巨怪物」近距離來襲

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

愛犬凌晨3點反常狂吠！她看監視器竟聽見「鬼娃呢喃」寒毛全豎起

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

願無條件見金正恩！日相菅義偉「豁出去了」　只為解決這個問題

中國250艘漁船「秘魯外海捕魷魚」　美國大使開炮…引爆口水戰

日男童「模仿李小龍」創4000萬點擊！今10歲身材、功夫曝光

英國尤金妮公主懷孕了！預計明年初生產...女王第9位曾孫！

梅根爆「想選2024年總統」！川普酸：我不是她粉絲…祝哈利好運

墨國毒梟手挖敵人心臟「再泡鹽酸」　新首領擁2軍隊…還射下軍機！

家庭旅遊IG爽打卡被鎖定！小偷搬光他家200萬現金+2名車

北韓官媒消音！「開槍焚屍公務員」太殘忍　不敢報導給人民知道

3500家美企「要告政府」對中國關稅不合理　賓士：誰准你打貿易戰

大海撈針！南韓海軍急欲「打撈公務員屍體」　青瓦臺要求北韓負責

校官退伍曾耀南　種出安全美味價格優勢西施柚

全球首次發現「白色野駱駝」　監測員：可能和基因突變有關

願無條件見金正恩！日相菅義偉「豁出去了」　只為解決這個問題

保健食品別亂吃！藥師提「3類藥物」會交互作用：增出血風險

台灣創新技術博覽會登場　崑山科大獎牌數私立科大最多

喝醉遭老闆「強灌PVC膠水」　工人險死半殘...妻哭欠210萬藥費！

噴汁湯包蔥花免費加爆！特搜苗栗美食　必嚐「水餃蛋餅」超特別

台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝　師生震驚：不可能找不到工作

中國250艘漁船「秘魯外海捕魷魚」　美國大使開炮…引爆口水戰

日男童「模仿李小龍」創4000萬點擊！今10歲身材、功夫曝光

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

即／金正恩親自道歉：對南韓做了不該做的事

爸插電全家瞬間被炸毀　14歲女身亡

正宮「街頭暴打小三」扒衣　渣男竟鎖喉回擊

譚德塞警告：沒正當理由退出WHO將傷害美國

快訊／烏克蘭軍機墜毀　22死2重傷

泰國千名示威者議會外舉牌抗議

川皇遇新冠栽了　民調曝逆襲玄機！

譚德塞向國際要求1兆台幣：是便宜的交易

美駐聯大使「會議狂噴中國」　中方代表：夠了沒？

黛米蘿絲胸比頭大　鑽石胸貼放閃

金正恩回信了！文在寅稱讚「尊重生命」

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

兩光醫剖腹「一刀劃開女嬰臉」　19歲辣媽嚇哭還被嗆

更多熱門

相關新聞

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

3500家美企控告川普政府　不當課徵中國關稅

美國3500家企業日前控告川普政府，對價值逾3000億美元（約新台幣8.7兆元）的中國產品徵收不合理關稅，提起訴訟的公司包含特斯拉、福特、賓士等汽車品牌以及其它大型連鎖企業。政府表示，因為中國竊取智慧財產權，迫使美國轉讓技術，因此對中國商品的關稅是合理的。

加州大火釀嚴重空污 1200人隱性致死

加州大火釀嚴重空污 1200人隱性致死

4兄弟性侵12歲親妹　免坐牢原因曝

4兄弟性侵12歲親妹　免坐牢原因曝

五角大廈強調「不會干預大選爭議」

五角大廈強調「不會干預大選爭議」

川普確定新大法官人選：保守派巴瑞特

川普確定新大法官人選：保守派巴瑞特

關鍵字：

北美要聞川普哈利梅根英國王室2020美國總統大選美選花絮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面