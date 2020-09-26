　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

季增998%！富士康「董事長開放日」曝現況：成長動能有望優於上半年

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

▲▼ 。（圖／鴻海提供）

▲富士康於25日舉辦「董事長開放日」開放與員工交流。（圖／鴻海提供）

記者林妤柔／綜合報導

為了開放交流、傾聽員工心聲，共建共用集團美好未來，富士康科技集團於25日舉辦「董事長開放日」，董座劉揚偉透過直播，與來自龍華、觀瀾、鄭州、成都、太原、煙臺、武漢、昆山、重慶、嘉善等園區近900名員工齊聚一堂，一同探討集團轉型戰略、薪資福利、員工成長等議題。

首先，針對全體員工對防疫及安全生產的貢獻，劉揚偉表達謝意。他指出，自2月份新冠疫情發生以後，集團迅速完成復工復產的任務，並實現大陸廠區迄今為止零感染的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富士康第2季稅後純益達新台幣228.8億元，為近五年同期最佳，季增998%，年增34%，單季毛利率、營益率、淨利率均優於去年同期，呈現三率三升之勢。劉揚偉表示，在伺服器、零組件、半導體及汽車零組件等四大主軸的支撐下，下半年成長動能有機會超過上半年。

員工福利部分，由於過去集團規模大、人員數量多，不少人對於晉升流程不夠了解。劉揚偉指出，目前將針對員工的晉升辦法進行調整，預計在年底前進行公佈，公司也會規劃教育訓練及學習課程，希望員工不斷的自我提升，並改善員工的住宿環境，包括宿舍區硬體改造及改善服務。

最後劉揚偉指出，富士康集團成立至今已46年，早已成長為全球性的公司，公司內部各單位發展狀況不一，遇到的問題不盡相同，期許在未來發展過程中，能發揮協調功能，統一作戰，方能推動集團永續發展。最後，他表示董事長開放日活動將每季不定期舉辦，以傾聽更多員工的心聲。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼「花葬」陽明山　不需墓地、造碑…以最美麗姿態凋零
15歲少年遭反綁手腳溺死　法官認「不算殺人」判8年定讞
「最美星二代」撐爆泳裝　側躺渾圓滑出來
街邊遇野生天王級男神！網曝頹廢近況「以為是路人」
蘋果官方「新品貼紙」外流　尺寸、名稱全曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

季增998%！富士康「董事長開放日」曝現況：成長動能有望優於上半年

水利署把握鋒面過境　放高空增雨焰彈

巷弄美食的最後一哩路　智慧機車帶你去「有數據不踩雷」

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

國銀海外曝險　美蟬聯20季居冠...金額創新高

勸老公戒檳榔！人妻火大檳榔袋塞滿「50元硬幣」…網嚇：這包好貴

房貸利率10月起將反彈　千萬房貸每月負擔將多2000元起跳

美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

季增998%！富士康「董事長開放日」曝現況：成長動能有望優於上半年

水利署把握鋒面過境　放高空增雨焰彈

巷弄美食的最後一哩路　智慧機車帶你去「有數據不踩雷」

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

國銀海外曝險　美蟬聯20季居冠...金額創新高

勸老公戒檳榔！人妻火大檳榔袋塞滿「50元硬幣」…網嚇：這包好貴

房貸利率10月起將反彈　千萬房貸每月負擔將多2000元起跳

美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

龍山寺拜完月老先別走！快把鮮蚵魯肉飯、芋頭牛奶冰周邊美食吃一輪

公司中秋送保險套！假期後上交使用心得　男員工傻眼：我單身欸～

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

日職／火腿洋砲受傷下二軍　王柏融依舊沒有先發

犯偷越邊境罪　12港人被拘深圳！新華社：有權進行審理和懲處

打造「新北的內科」！新潤機捷A3站住宅案　成交4字頭吸在地客

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

「時速20闖25公尺路口紅燈等同找死」　騎士挨撞躺90天仍輸了

財經熱門新聞

台彩今晚送出3頭獎　大樂透今年13人中頭彩

即／大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落台南

快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

汎德永業今申購　中籤現賺15萬

禁止老公吃檳榔「袋子塞滿50元」！網：這包貴

一有錢就買　股癌28歲滾出千萬身價

房貸利率10月預期反彈　千萬房貸多2000元

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

月薪5萬↓老了會很慘？他一看中位數嚇傻

他曬「殺水桶」過程療癒炸　超高金額曝光

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

Google打造虛擬實境文化旅　 摩艾石像手機投出來「互動」

快訊／是你嗎？在全聯買沙士就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

更多熱門

相關新聞

緯創、富士康部署印度、越南！蘋果證實：iPhone SE2在印度組裝

緯創、富士康部署印度、越南！蘋果證實：iPhone SE2在印度組裝

中美貿易戰越演越烈，不少蘋果供應商像緯創、富士康等公司相繼將生產轉移到印度和越南等國家。蘋果週一（24日）證實，iPhone SE第二代正在印度組裝，用於印度境內的訂單。

日媒爆料立訊短期還有收購計畫　蘋果供應鏈成併吞目標

日媒爆料立訊短期還有收購計畫　蘋果供應鏈成併吞目標

iPhone 12產季來了！富士康砸重金徵人　內推獎金高達3.9萬

iPhone 12產季來了！富士康砸重金徵人　內推獎金高達3.9萬

iPhone 11開始在富士康印度廠製造　蘋果甚至考慮出口外銷

iPhone 11開始在富士康印度廠製造　蘋果甚至考慮出口外銷

緯創、和碩入股紅色供應鏈　抗衡鴻海龍頭地位

緯創、和碩入股紅色供應鏈　抗衡鴻海龍頭地位

關鍵字：

富士康董事長開放日

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面