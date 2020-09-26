季增998%！富士康「董事長開放日」曝現況：成長動能有望優於上半年

▲富士康於25日舉辦「董事長開放日」開放與員工交流。（圖／鴻海提供）

記者林妤柔／綜合報導

為了開放交流、傾聽員工心聲，共建共用集團美好未來，富士康科技集團於25日舉辦「董事長開放日」，董座劉揚偉透過直播，與來自龍華、觀瀾、鄭州、成都、太原、煙臺、武漢、昆山、重慶、嘉善等園區近900名員工齊聚一堂，一同探討集團轉型戰略、薪資福利、員工成長等議題。

首先，針對全體員工對防疫及安全生產的貢獻，劉揚偉表達謝意。他指出，自2月份新冠疫情發生以後，集團迅速完成復工復產的任務，並實現大陸廠區迄今為止零感染的目標。

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富士康第2季稅後純益達新台幣228.8億元，為近五年同期最佳，季增998%，年增34%，單季毛利率、營益率、淨利率均優於去年同期，呈現三率三升之勢。劉揚偉表示，在伺服器、零組件、半導體及汽車零組件等四大主軸的支撐下，下半年成長動能有機會超過上半年。

員工福利部分，由於過去集團規模大、人員數量多，不少人對於晉升流程不夠了解。劉揚偉指出，目前將針對員工的晉升辦法進行調整，預計在年底前進行公佈，公司也會規劃教育訓練及學習課程，希望員工不斷的自我提升，並改善員工的住宿環境，包括宿舍區硬體改造及改善服務。

最後劉揚偉指出，富士康集團成立至今已46年，早已成長為全球性的公司，公司內部各單位發展狀況不一，遇到的問題不盡相同，期許在未來發展過程中，能發揮協調功能，統一作戰，方能推動集團永續發展。最後，他表示董事長開放日活動將每季不定期舉辦，以傾聽更多員工的心聲。