巷弄美食的最後一哩路　智慧機車帶你去「有數據不踩雷」

▲調查顯示，WeMo 會員消費模式以吃美食居冠，高達9成3的消費者騎 WeMo Scooter 找吃的。（圖／WeMo提供）

記者吳佳穎／台北報導

智慧共享機車WeMo Scooter用大數據找出大台北人氣最高的巷弄美食20家，包括冠軍比薩、藍帶甜點、老宅酒吧、隱藏版巷弄龍蝦麵等，即日起自10月25日推出「來威的」美食活動，只要加入WeMo會員，造訪這20家美食餐廳，就贈送免費騎乘金。

俗話說「酒香不怕巷子深」，但連接美食的「最後一哩路」，有時還真要靠機車才找得到！根據 WeMo Scooter 「2020消費者騎乘Ｘ消費商圈」調查顯示，WeMo 會員消費模式以吃美食居冠，高達9成3的消費者騎 WeMo Scooter 找吃的。

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WeMo表示，人氣最高的20家餐廳包含，異國料理、冠軍比薩、藍帶甜點、老宅酒吧、特色咖啡廳等，甚至有隱藏版巷弄龍蝦麵！

WeMo Scooter 執行長吳昕霈說：「台灣美食盛行，有些在地的特色小吃、熱門餐廳隱藏在巷弄之中，共享機車24小時隨租隨還的便利性，讓消費者可以走遍不同地區大街小巷，輕鬆探索巷弄美食。」

為因應這個趨勢，WeMo推出「來威的」美食企劃活動，聯手大台北地區20家人氣巷弄美食，只要消費就送免費騎乘金，創造更多加值服務。WeMo指出，在後疫情時代， WeMo Scooter 用交通帶動人流與消費力，將陸續將推出更多元的騎車吃美食商圈計畫，也希望更多餐廳加入計畫行列。

WeMo 指出，不知道想吃什麼的時候，打開WeMo Scooter的App推薦清單，App會依照合適用餐時間，智慧推薦商家給會員，會員只要直接騎車過去，享受巷弄美食之餘，還能免費拿獎勵騎乘金。

即日起至10月25日，凡WeMo Scooter會員，到20間指定店家消費，掃描QR Code並上傳發票，成功上傳發票或消費明細，就能獲得騎乘金30元。完成越多間指定店家消費活動，更能拿額外的LINE POINTS，最高可拿80點，各店家上傳規範以注意事項公告為準。