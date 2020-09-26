　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

巷弄美食的最後一哩路　智慧機車帶你去「有數據不踩雷」

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

▲調查顯示，WeMo 會員消費模式以吃美食居冠，高達9成3的消費者騎 WeMo Scooter 找吃的。（圖／WeMo提供）

▲調查顯示，WeMo 會員消費模式以吃美食居冠，高達9成3的消費者騎 WeMo Scooter 找吃的。（圖／WeMo提供）

記者吳佳穎／台北報導

智慧共享機車WeMo Scooter用大數據找出大台北人氣最高的巷弄美食20家，包括冠軍比薩、藍帶甜點、老宅酒吧、隱藏版巷弄龍蝦麵等，即日起自10月25日推出「來威的」美食活動，只要加入WeMo會員，造訪這20家美食餐廳，就贈送免費騎乘金。

俗話說「酒香不怕巷子深」，但連接美食的「最後一哩路」，有時還真要靠機車才找得到！根據 WeMo Scooter 「2020消費者騎乘Ｘ消費商圈」調查顯示，WeMo 會員消費模式以吃美食居冠，高達9成3的消費者騎 WeMo Scooter 找吃的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

WeMo表示，人氣最高的20家餐廳包含，異國料理、冠軍比薩、藍帶甜點、老宅酒吧、特色咖啡廳等，甚至有隱藏版巷弄龍蝦麵！

WeMo Scooter 執行長吳昕霈說：「台灣美食盛行，有些在地的特色小吃、熱門餐廳隱藏在巷弄之中，共享機車24小時隨租隨還的便利性，讓消費者可以走遍不同地區大街小巷，輕鬆探索巷弄美食。」

為因應這個趨勢，WeMo推出「來威的」美食企劃活動，聯手大台北地區20家人氣巷弄美食，只要消費就送免費騎乘金，創造更多加值服務。WeMo指出，在後疫情時代， WeMo Scooter 用交通帶動人流與消費力，將陸續將推出更多元的騎車吃美食商圈計畫，也希望更多餐廳加入計畫行列。

WeMo 指出，不知道想吃什麼的時候，打開WeMo Scooter的App推薦清單，App會依照合適用餐時間，智慧推薦商家給會員，會員只要直接騎車過去，享受巷弄美食之餘，還能免費拿獎勵騎乘金。

即日起至10月25日，凡WeMo Scooter會員，到20間指定店家消費，掃描QR Code並上傳發票，成功上傳發票或消費明細，就能獲得騎乘金30元。完成越多間指定店家消費活動，更能拿額外的LINE POINTS，最高可拿80點，各店家上傳規範以注意事項公告為準。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
小鬼「花葬」陽明山　不需墓地、造碑…以最美麗姿態凋零
15歲少年遭反綁手腳溺死　法官認「不算殺人」判8年定讞
「最美星二代」撐爆泳裝　側躺渾圓滑出來
街邊遇野生天王級男神！網曝頹廢近況「以為是路人」
蘋果官方「新品貼紙」外流　尺寸、名稱全曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

季增998%！富士康「董事長開放日」曝現況：成長動能有望優於上半年

水利署把握鋒面過境　放高空增雨焰彈

巷弄美食的最後一哩路　智慧機車帶你去「有數據不踩雷」

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

國銀海外曝險　美蟬聯20季居冠...金額創新高

勸老公戒檳榔！人妻火大檳榔袋塞滿「50元硬幣」…網嚇：這包好貴

房貸利率10月起將反彈　千萬房貸每月負擔將多2000元起跳

美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

季增998%！富士康「董事長開放日」曝現況：成長動能有望優於上半年

水利署把握鋒面過境　放高空增雨焰彈

巷弄美食的最後一哩路　智慧機車帶你去「有數據不踩雷」

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

國銀海外曝險　美蟬聯20季居冠...金額創新高

勸老公戒檳榔！人妻火大檳榔袋塞滿「50元硬幣」…網嚇：這包好貴

房貸利率10月起將反彈　千萬房貸每月負擔將多2000元起跳

美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

龍山寺拜完月老先別走！快把鮮蚵魯肉飯、芋頭牛奶冰周邊美食吃一輪

公司中秋送保險套！假期後上交使用心得　男員工傻眼：我單身欸～

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

日職／火腿洋砲受傷下二軍　王柏融依舊沒有先發

犯偷越邊境罪　12港人被拘深圳！新華社：有權進行審理和懲處

打造「新北的內科」！新潤機捷A3站住宅案　成交4字頭吸在地客

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

「時速20闖25公尺路口紅燈等同找死」　騎士挨撞躺90天仍輸了

財經熱門新聞

台彩今晚送出3頭獎　大樂透今年13人中頭彩

即／大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落台南

快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

汎德永業今申購　中籤現賺15萬

禁止老公吃檳榔「袋子塞滿50元」！網：這包貴

一有錢就買　股癌28歲滾出千萬身價

房貸利率10月預期反彈　千萬房貸多2000元

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

月薪5萬↓老了會很慘？他一看中位數嚇傻

他曬「殺水桶」過程療癒炸　超高金額曝光

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

Google打造虛擬實境文化旅　 摩艾石像手機投出來「互動」

快訊／是你嗎？在全聯買沙士就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

更多熱門

相關新聞

東門永康街6家打卡小店推薦

東門永康街6家打卡小店推薦

捷運東門站附近還有哪些好去處呢？週末不管是去中正紀念堂、大安森林公園，東門捷運站永遠是最好的中繼站，加上近期開幕的網紅打卡新店《A Fabules Day》、從宜蘭來的《白水豆花》，來東門發胖大吃特吃簡直太適合！下次去永康街不要只帶朋友去吃鼎泰豐、芒果冰，更多厲害的小店都隱藏在巷弄裡。

每日限23碗！三重神秘拉麵有和牛貢丸

每日限23碗！三重神秘拉麵有和牛貢丸

藏在台北巷弄的5間異國風咖啡廳

藏在台北巷弄的5間異國風咖啡廳

基隆巷弄裝潢復古又奇妙的甜點店！

基隆巷弄裝潢復古又奇妙的甜點店！

LV推薦6間台北在地餐廳

LV推薦6間台北在地餐廳

關鍵字：

巷弄美食智慧機車ＷeMo

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面