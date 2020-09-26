北韓官媒消音！「開槍焚屍公務員」太殘忍　不敢報導給人民知道

▲「公務員之死」風暴演變至今第三天，北韓官媒仍舊保持沉默。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲李姓公務員疑遭北韓警務人員連開10槍、縱油毀屍。如今風暴進入第3天，即使北韓最高領導人金正恩透過統一戰線部向南韓總統文在寅與青瓦台發送通知文致歉，然而北韓官媒卻持續封鎖消息，未對北韓人民報導相關案件，僅報導賀電、颱風災後重建、叮囑防疫、勞動黨75周年黨慶等。

根據《韓聯社》報導，北韓機關報《勞動新聞》在今（26）日的報導並未刊登南韓公務員之死等相關消息，其第1頁僅刊登金正恩所收到的賀電、勞動黨75周年雙十黨慶前的颱風災後重建工作等。據悉，《勞動新聞》為全國民眾都能閱覽的報紙。

主要用於對外宣傳的《朝鮮中央通訊社》、《平壤放送》，也僅針對強化新冠肺炎（COVID-19）防疫等議題為主要報導內容。

而對於金正恩昨透過統一戰線部向南韓發函致歉，《韓聯社》分析，其實這是一件相當罕見的事情！2018年4月，北韓黃海北道鳳山郡發生一起中國大陸籍觀光客死亡事故，當時金正恩曾向中國國家主席習近平寄送電文道歉，「對於造成中國同志難以用話語和補償撫平的傷痛，在此我表達贖罪之意。」

當時北韓對外宣傳用官媒《朝鮮中央通訊社》也如實報導金正恩向習近平的致歉文字內容。

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