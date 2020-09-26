大海撈針！南韓海軍急欲「打撈公務員屍體」　青瓦臺要求北韓負責

▲李姓公務員生前所搭乘的公務船「無窮花10號」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海洋水產部47歲李姓公務員執行任務時跳海失蹤，接著傳出遭北韓警務人員槍殺、焚屍慘死。南韓軍方表示，根據與美軍的合作下，透過監聽、監視以及從各方偵蒐來的情報，確認李姓公務員的確有「投誠北韓」意圖；對此海警表示，由於事發船隻「無窮花10號」未發現遺書、公務員手機，加上監視器故障，要求軍方交出資料。

而同時，青瓦台昨（25）召開國家安全保障會議常任委員會後也於今（26）日表示，由於南韓軍方所掌握的情報與北韓電文所公開的事實有所差異，因此擬向北韓提出後續調查要求，必要時也可以南北韓聯合展開調查。

根據韓媒《東亞日報》、《韓聯社》，北韓25日透過統一戰線部所發送的通知文解釋，當時警務人員放火燒的是李姓公務員「非法入侵海域」所使用的漂流物，而非其屍體，在確認海面浸滿鮮血後，便放任屍體沉浮海面；南韓海警因此於25日起便出動4艘警備艦艇前往黃海（南韓稱西海）北方界線（NLL）康翎半島登山串（등산곶）海域，欲打撈屍體，然而至今卻一無所獲。

▲南韓海軍陸戰隊在延坪島海岸進行巡邏。（圖／達志影像）

李姓公務員身高180公分、體重72公斤，海警動用超級電腦，根據南韓國立海洋調查院提供的潮流方向、流速、風向、風速等資料，分析與預測屍體流向。

南韓海警在事發後，於24日登上其生前所搭乘的漁業指導船「無窮花10號」展開內部搜查，然而卻未發現該公務員留下的手機、也未發現遺書，且船內設置的2台監視器不巧皆發生故障，因此無法從船上留下的線索分析生前移動路徑，目前正針對李姓公務員的金融、保險帳戶與手機通話記錄等進行調查，同時將探問周遭同事、親友，調查其「投誠北韓」的具體原因與動機。

不過儘管海警遞出協助公文，向軍方要求交出相關資料；然而軍方卻以尚須內部討論為由，拒絕交出有關李某「投誠北韓」的相關具體監聽資料，預計將於28日向海軍傳達內部討論結果。

▲南韓海軍、海警出動人員前往延坪島海域搜索李某的遺體。（圖／達志影像）

目前海軍仍尚未掌握到李姓公務員生前欲「投誠北韓」而留下的徵兆，之後將進一步調查船內電腦是否存有北韓關鍵字等搜尋記錄，並分析船載航程資料記錄儀（VDR），試圖調出李某生前的語音對話記錄。

相關人員26日出動12艘海警警備艦艇、10艘海軍艦艇、8艘漁業指導船、2架海軍直升機前往小延坪島海域，繼續搜尋李某的屍體與遺物。

李某生前所搭乘的漁業指導船「無窮花10號」26日上午8時完成二次調查後，已離開小延坪島，正朝全羅南道木浦全力出發，由於顧慮到海象等安全問題，夜間將會停駛，預計明（27）日上午11時前後到達木浦。

西海漁業管理團相關人士表示，船上15名成員在面對此事後身心俱疲，預計船靠岸後，將會全數優先回家休息。

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