房貸利率10月起將反彈　千萬房貸每月負擔將多2000元起跳

▲房貸利率將在10月起調整，預估每千萬房貸負擔多2000元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

今年3月，央行率先調降利率1碼（0.25個百分點），減輕房貸族負擔，緊接著，政府又推出公股銀額外補貼房貸族1碼，為期半年，預計在9月底落日，自10月起房貸利率起碼會反彈。一旦到期，銀行分析，以1000萬的房貸來看，每個月會增加2000多元的負擔。

根據央行公布五大銀行承作款金額與利率統計，購屋貸款自5月到8月起已經連續三個月連續維持在1.359%，房貸利率仍維持歷史低檔。

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但如果自10月起公股銀補貼利率房貸政策落日，但要因此調整房貸嗎？市面上還有便宜的房貸嗎？還有機會買房子嗎？銀行提供民眾六項選房貸祕訣，讓房子成為民眾安穩的家，而非沉重的負擔。

包含：一，購屋可以選擇非精華蛋黃區、壓低總價降低負擔；二，目前房貸利率仍是歷史低檔，小資族可藉由理財型房貸彈性運用，裝潢、頭期款將可利用；三，目前銀行也有提供前低後高房貸，小資族初期負擔少可以考慮運用。

四，青年安心成家也是選擇之一；五，菁英人士利率可以更便宜；六，轉貸是有成本，之前要仔細計算是否划算。