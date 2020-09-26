國銀海外曝險　美蟬聯20季居冠...金額創新高

▲國銀對美曝險金額創新高。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

台灣央行日前公布6月底本國銀行國家風險統計，國銀對外國債權直接風險餘額為4558億美元，較 3 月底增加 172.61 億美元或 3.94%。其中，美國連20季蟬聯國銀最大債權國，且對其曝險餘額季增 75.45 億美元至 919 億美元，創下歷史新高紀錄。

央行指出，國銀對美曝險創新高，主要是因銀行資金調度加上資金拆存增加所致，另外，今年第2季美股反彈，國銀以信託人名義持有資產如美債、信託資產在股市走揚之際價值回升，對美曝險規模也跟著提高。

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國銀曝險第二大為中國大陸，央行表示國銀對中國大陸曝險增加，主因為第2季人民幣對美元匯率升值，使國銀在中國曝險金額折成美元後金額增加。

另外，除了美國、中國大陸位居前2大曝險國，6月底盧森堡超越香港位居第3，央行指出原因在港版國安法上路，國銀對香港的授信、資金拆存全面減少，因此銀行在承作相關業務時會較為審慎。

根據央行統計，6 月底外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡和英屬西印度群島，合計 3302 億美元，占我國外國債權直接風險餘額 72.45%。