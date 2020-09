失事原因疑「人為疏失」！烏克蘭軍機瞬間燒成火球...25人慘死

▲烏克蘭軍機墜毀。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

烏克蘭軍機安東諾夫An-26 25日晚間降落於楚胡伊夫(Chuguev)的空軍機場時不幸發生墜機意外,根據國家總檢察官辦公室消息,這起事故已經造成25人死亡、2人重傷。目前各方對於墜機原因眾說紛紜,根據該州州長說法,失事原因可能是由於飛機的左引擎出現故障所造成,但前首席軍事檢察官則認為,可能是因駕駛在降落時出現操作失誤,才會墜機。

根據《塔斯社》報導,烏克蘭一輛載有27人的軍用運輸機An-26 25日晚間正準備降落於楚胡伊夫空軍基地時,突然發生墜機意外,該架飛機當場被燒成火球,場面十分驚人。這場事故共造成25人死亡、2人重傷。據了解,當時目擊民眾曾經看到2名生還者逃出機內,初步判斷應該就是2名重傷仍在搶救中的傷患,但2人傷勢極為嚴重,全身有90%燒燙傷。

A Ukraine military plane crashes near Chuhuiv in Kharkiv, leaving at least 22 people dead pic.twitter.com/ewGzBBCuBr