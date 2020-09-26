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失事原因疑「人為疏失」！烏克蘭軍機瞬間燒成火球...25人慘死

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▲烏克蘭軍機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭軍機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭軍機安東諾夫An-26 25日晚間降落於楚胡伊夫（Chuguev）的空軍機場時不幸發生墜機意外，根據國家總檢察官辦公室消息，這起事故已經造成25人死亡、2人重傷。目前各方對於墜機原因眾說紛紜，根據該州州長說法，失事原因可能是由於飛機的左引擎出現故障所造成，但前首席軍事檢察官則認為，可能是因駕駛在降落時出現操作失誤，才會墜機。

根據《塔斯社》報導，烏克蘭一輛載有27人的軍用運輸機An-26 25日晚間正準備降落於楚胡伊夫空軍基地時，突然發生墜機意外，該架飛機當場被燒成火球，場面十分驚人。這場事故共造成25人死亡、2人重傷。據了解，當時目擊民眾曾經看到2名生還者逃出機內，初步判斷應該就是2名重傷仍在搶救中的傷患，但2人傷勢極為嚴重，全身有90%燒燙傷。

根據當地州長說法，這場飛機失事意外可能是左引擎故障所導致，但他也說，「單邊引擎的故障對於經驗豐富的飛行員來說應該不成問題。」另一方面，烏克蘭前首席軍事檢察官馬蒂澳斯（Anatoly Matios）則認為，這起事故很有可能是由於駕駛在降落時出現操作失誤所造成。

根據烏克蘭緊急事務部門透露，這架An-26軍機原訂有28人搭乘，但其中1名學員並未獲准飛行，怎知竟因此逃過一劫。

烏克蘭總統澤倫斯基說，他將於26日抵達現場，並要求相關單位對事故原因與相關責任歸屬進行徹底調查。目前政府單位、軍隊以及民間搜救隊已在現場進行後續行動。

安東諾夫An-26是一架有雙引擎的渦輪螺旋槳發動機，於1969年至1986年間在烏克蘭基輔製造，當時烏克蘭仍然為蘇聯一部分。據了解，自從2017年以來，至少已有10架安東諾夫An-26失事。

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