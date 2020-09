墨國毒梟手挖敵人心臟「再泡鹽酸」　新首領擁2軍隊…還射下軍機！

▲「哈里斯科新世代集團」(CJNG)接班人岡薩雷斯(Juan Carlos Gonzalez)。(圖/翻攝自gangsterismout.com)



記者張方瑀/編譯

墨西哥販毒集團向來以殘忍暴力著稱,而目前該國最有影響力的「哈里斯科新世代集團」(Jalisco New Generation)販毒集團將迎來新的接班人,而這名接班人的手段更為兇殘,在販毒集團「開疆闢土」的過程中,他曾直接用火焚燒對手的臉,甚至挖出受害者心臟再將屍體丟入鹽酸溶化。

根據《每日星報》報導,綽號「R3」的岡薩雷斯(Juan Carlos Gonzalez)將成為「哈里斯科新世代集團」(簡稱CJNG)的新首領,接替健康狀況不佳的首腦歐塞奎拉(Nemesio Oseguera)。前美國聯邦警察、毒梟專家阿蒙特(Robert Almonte)表示,岡薩雷斯已經握有兩個軍事組織,手段將比現任首腦更殘暴。

墨西哥販毒集團在美國、波多黎各邊界運作,其手段相當殘酷,曾經將十多具對手的屍體懸吊在橋梁上面,或是將斬首的頭顱放在引擎蓋上,還毫無畏懼地留下署名信。阿蒙特說,岡薩雷斯所領導的CJNG是現在最危險的組織,「對他們來說,沒有什麼是禁忌。」

