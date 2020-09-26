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市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，美國氫氣燃料卡車，營收只有100萬美元，卻靠著創辦人三寸不爛之舌的創意行銷，在借殼上市後，股價一度一飛沖天，最高到93.99美元，市場把這家公司比擬為Tesla第二，尤其是Nikola宣布與通用汽車合作，市場更寄以厚望。

謝金河指出，但股價衝得太快，一家只靠抽象意念，成立不久的企業，居然把市值炒到339億美元，市場太瘋狂了，最近大家終於戳破Nikola的神話，這部氫燃料卡車居然是靠著滑坡滑動，這個作弊，逼得創辦人請辭，市調機構Wedbush又進一步把評等從持有到賣出，股價一下子跌至16.15美元，市值剩下58.2億美元。夢境戮破，股價未來調整之路恐怕會很漫長。

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謝金河表示，類似Nikola的例子也發生在從興櫃轉上櫃的亞洲藏壽司身上。這家日本料理店以每股55元增發7100萬元上櫃，在上櫃前夕，股價居然炒到325.5元，亞洲藏壽司上半年虧損1500萬元，市值123.36億元，用這個市值可能可以開10家同樣的日本料理餐廳。亞洲藏壽司瘋狂炒作，媒體也大篇幅報導說中籖的人，一張可以賺27萬元。不過，這個炒作只是瞬間消逝，亞洲藏壽司又跌回80元，股價跌得比興櫃掛牌價格還低。

謝金河提到，最近市場瘋狂炒作TDR股，這些回台第二上市的股票，最近突然瘋狂大炒，證期局、交易所頻頻示警，像美德醫療從1元炒到78元，泰金寶從2.24炒到13.75元，杜康從0.78炒到5.59元，杜康在新加坡只有0.065星幣，在台灣還原股價是2.15星幣，也就是台灣的投資人用高出32倍的價格去投資這家公司。泰金寶在泰國是2.38泰銖，在台灣卻炒到13.75泰銖，這種沒有知識也應該有常識的事，在台灣居然瘋狂上演，只能說不可思議。

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