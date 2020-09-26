　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲金價近日不斷下跌。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎病例上升，加上對於下一次美國經濟刺激計劃的不確定性，投資者開始尋求美元庇護，使得黃金價格周五下跌，黃金現貨下跌0.2%至每盎司1864.39美元，12月黃金期貨價格下跌0.56%至每盎司1866.3美元。

OANDA駐紐約的高級市場分析師Edward Moya認為，共和黨和民主黨打算提出刺激經濟的措施，但由於無法確定具體總量，使投資者逐漸轉往美元避險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一周以來，黃金下跌約4.4%，創下六周以來最高跌幅，美元則為4月初以來表現最好的一周。美元走強使以美元計價的黃金越來越貴。據悉，美國眾議院的民主黨員正在研究一項2.2兆美元的刺激計劃，可能於下投票通過。

TD Securities分析師在報告中指出，黃金的風險受限於全球風險擴大，但此風險也促使美元轉強。另外，恐慌持續增長影響鉑金，因為第二波新冠肺炎疫情可能打擊歐洲的柴油銷售。

其他貴金屬部分，截至稍早，12月白銀價格下跌0.91%至每盎司22.985美元；10月鉑金價格上漲0.43%至每盎司841.6美元，兩種金屬都進入3月20日以來最糟糕的一周。12月鈀金上漲0.15%至每盎司2230.2美元。

外媒《FXEMPIRE》認為，如果金價跌破每盎司1850美元，可能將繼續跌至每盎司1800美元，「1800美元是個大關，相信會有很多買家，促使黃金反彈，也可以成為測試買點的時機」

《FXEMPIRE》指出，長期來看，黃金價格會升值，200日均線在每盎司1754美元，也將邁向每盎司1800美元，並重新調整技術面和結構支撐；若市場跌破200日均線，市場則可能崩盤。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼：要每天說我❤️你
金正恩回信了！　親筆信內容罕見曝光
Bella遭控「消費高以翔」高家人、毛加恩取關　IG回應了
台鐵廁所洗手乳黏稠怪怪的　一聞竟是「嘉明的味道」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

國銀海外曝險　美蟬聯20季居冠...金額創新高

勸老公戒檳榔！人妻火大檳榔袋塞滿「50元硬幣」…網嚇：這包好貴

房貸利率10月起將反彈　千萬房貸每月負擔將多2000元起跳

美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

「一有錢就買股」　股癌28歲滾出千萬身價

台彩今晚送出「3個頭獎」！大樂透今年13人中頭彩　台中5次最多

快訊／大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落台南市

Google虛擬實境遊　 不出國和3D摩艾石像互動

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

國銀海外曝險　美蟬聯20季居冠...金額創新高

勸老公戒檳榔！人妻火大檳榔袋塞滿「50元硬幣」…網嚇：這包好貴

房貸利率10月起將反彈　千萬房貸每月負擔將多2000元起跳

美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

市場狂炒TDR股！謝金河嘆：沒知識也該有常識

「一有錢就買股」　股癌28歲滾出千萬身價

台彩今晚送出「3個頭獎」！大樂透今年13人中頭彩　台中5次最多

快訊／大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落台南市

Google虛擬實境遊　 不出國和3D摩艾石像互動

陳時中掛保證「台灣不選大陸疫苗」　葉毓蘭：會抓老鼠的就是好貓

月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

台南市秋季淨灘迎接中秋雙十連假　黃偉哲：讓出遊民眾有乾淨的環境！

「火來了，鴻升快跑」熊熊忍痛：我有聽話沒回頭…揭1遺憾道歉了

行人穿越馬路…疾駛機車1秒撞噴　78歲翁重傷身亡

吳宗憲58歲生日「許下第一願望」慟別小鬼黃鴻升：要每天說我❤️你

30年前喪夫獨養3兒竟罹怪病全癱　永遠不會醒的噩夢緊纏漁村老媽媽

美容師「攝護腺保養」...他激喊：要全套！23號房剛亮燈　結局曝

北台灣首座猛禽展示館開幕！還能登高吃柚子、沈浸森林浴

16歲少女乳暈顏色深　是因為偷交男朋友？

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

財經熱門新聞

台彩今晚送出3頭獎　大樂透今年13人中頭彩

即／大樂透「頭獎1億」一注獨得！獎落台南

快訊／小七門市花35元買統一麵包中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

汎德永業今申購　中籤現賺15萬

一有錢就買　股癌28歲滾出千萬身價

快訊／全家開出2張千萬發票！最低買90元商品中大獎

他曬「殺水桶」過程療癒炸　超高金額曝光

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

Google打造虛擬實境文化旅　 摩艾石像手機投出來「互動」

快訊／是你嗎？在全聯買沙士就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

台積電遭狂砍！專家曝「最佳買點」：別急進場

張淑芬筆上色彩　全是愛與祝福

股票殖利率相當該選誰？網：符合1標準就買

先探／跟著人氣找強勢股

更多熱門

相關新聞

瑞銀估金價年底可望再挑戰2000美元

瑞銀估金價年底可望再挑戰2000美元

美國聯準會（Fed）釋出的信號不夠鴿派，拖累黃金價格應聲走軟，不過瑞銀認為，美元走貶已是趨勢，且黃金在分散風險作用支撐下，金價在今年內仍有望再次挑戰2,000美元關卡。

美元續強！　黃金價格跌至近兩個月低點

美元續強！　黃金價格跌至近兩個月低點

花50萬「買黃金避險」網嘆：賠錢的開始

花50萬「買黃金避險」網嘆：賠錢的開始

美救市方案不確定性加上貨幣走強　金價跌至近一個月新低

美救市方案不確定性加上貨幣走強　金價跌至近一個月新低

瑞士銀行：金價預測上調至2100美元　漲幅和時間都將超出預期！

瑞士銀行：金價預測上調至2100美元　漲幅和時間都將超出預期！

關鍵字：

黃金期貨金價

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

清大博士「台積電面試前」上吊亡

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面