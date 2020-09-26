美元走強打擊！ 黃金本週跌逾4%　外媒：1800美元是大關卡

▲金價近日不斷下跌。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎病例上升，加上對於下一次美國經濟刺激計劃的不確定性，投資者開始尋求美元庇護，使得黃金價格周五下跌，黃金現貨下跌0.2%至每盎司1864.39美元，12月黃金期貨價格下跌0.56%至每盎司1866.3美元。

OANDA駐紐約的高級市場分析師Edward Moya認為，共和黨和民主黨打算提出刺激經濟的措施，但由於無法確定具體總量，使投資者逐漸轉往美元避險。

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這一周以來，黃金下跌約4.4%，創下六周以來最高跌幅，美元則為4月初以來表現最好的一周。美元走強使以美元計價的黃金越來越貴。據悉，美國眾議院的民主黨員正在研究一項2.2兆美元的刺激計劃，可能於下投票通過。

TD Securities分析師在報告中指出，黃金的風險受限於全球風險擴大，但此風險也促使美元轉強。另外，恐慌持續增長影響鉑金，因為第二波新冠肺炎疫情可能打擊歐洲的柴油銷售。

其他貴金屬部分，截至稍早，12月白銀價格下跌0.91%至每盎司22.985美元；10月鉑金價格上漲0.43%至每盎司841.6美元，兩種金屬都進入3月20日以來最糟糕的一周。12月鈀金上漲0.15%至每盎司2230.2美元。

外媒《FXEMPIRE》認為，如果金價跌破每盎司1850美元，可能將繼續跌至每盎司1800美元，「1800美元是個大關，相信會有很多買家，促使黃金反彈，也可以成為測試買點的時機」。

《FXEMPIRE》指出，長期來看，黃金價格會升值，200日均線在每盎司1754美元，也將邁向每盎司1800美元，並重新調整技術面和結構支撐；若市場跌破200日均線，市場則可能崩盤。