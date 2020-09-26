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菅義偉放寬入境限制「全球各地適用」　10月起留學生商務人士解禁

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▲▼日本首相菅義偉在新聞發布會上發言。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉稱，將開放中長期居留者入境。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

日本首相菅義偉25日在新冠病毒對策總部會議中表示，10月1日起開放所有國家和地區的商務及留學等中長期居留者入境，但入境人數將有所限制，也會落實14天的隔離檢疫期，除了兼顧經濟與防疫外，也為明年夏季的東京奧運會和殘奧會加快籌備工作。

據NHK報導，新首相上任以來於25日首次召開新冠病毒對策會議，包含菅義偉、內閣官房長官加藤勝信以及經濟大臣西村康稔等人出席，共同討論邊境措施，並決定從10月起將放寬全球商務、醫療、體育與文化藝術相關人士與留學生等中長期的居留者入境，但對象不包含遊客。

報導指出，旅客出境前須通過檢測證明以及入境後落實14天隔離，有條件地接受企業與團體，但每日入境人數將限制在1000人以內，除了羽田、成田和關西3個機場外，中部機場也將擴充檢測體制。

根據《共同社》報導，菅義偉表示，為了經濟的重振，國際人員的往來不可或缺，不論是對日本人還是外國人，都將在確實進行檢測的基礎上，儘可能地恢復往來。

報導提到，目前爲止，日本政府原則上禁止世界159個國家入境，放寬限制都以商務人士為主要對象，現正在與泰國、新加坡等16個國家和地區推動恢復往來相關磋商。

會議最後，菅義偉說，「為防止像西方國家一樣發生爆發性的感染，保護國民的生命與健康是首要工作，各位大臣以科學的見解，防止感染擴大的同時，將繼續兼顧社會經濟活動。」

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