月薪5萬↓老了會很慘？他一看「中位數」超擔心...比平均數更準

▲大部分的人都不想只賺到「吃不飽、餓不死」的薪水。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院主計總處15日公布，7月全體受僱員工的經常性薪資平均為4萬2481元，與去（2019）年同月相比，增加了1.26%。一名網友先前就丟出疑問，按照最新公布的數據來看，多數人的月薪似乎都摸不到50K，「月薪5萬（元）在台灣算很稀有嗎？」貼文一出，立刻掀起熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「月薪5萬很稀有嗎」為題丟出疑問，他先前曾查詢台灣勞動部的資料，結果發現全台的「薪資中位數」是49K，因此他就認為，這樣的數據象徵著許多人的薪資都沒辦法超過5萬元。

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原PO先前耳聞，如果月薪連50K都沒有，未來退休後，可能就難以過上高枕無憂的日子；因此他就好奇，這樣的數據豈不象徵著台灣多數人的老年生活都無法過得太舒適嗎？月薪5萬元在台灣是不是真的這麼罕見？

▲原PO好奇，月薪50K在台灣算罕見嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛回應，「都說中位數了，表示超過50%有五萬（元）阿」、「其實還好，老一輩會留財產」、「老了有房產+年金就還好吧」、「我畢業就50000（元）剛好，哪裡稀有」、「受薪階級薪資中位數四萬九（千元），但現實社會滿滿非受薪階級」、「月薪真的不太準啦」、「吃不飽、餓不死」。

據悉，薪資「中位數」指的是全體受僱員工每人每月薪資由小到大排列後，位於「中間」的數值，因此在「中位數」以上和以下的人數相等；至於「平均」薪資則是將全體受僱員工每人每月的薪資加總後，再除以總人數而得到的數據。

▲平均數未必能呈現出多數人的薪資水平。（示意圖／記者曾筠淇攝）

因此，如果以平均薪資來看，很可能會因所得太高或太低的人士而扭曲平均數，中位數反而是更能呈現多數人薪資水平的指標，不過這些數據，其實也都僅供參考而已。