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家庭旅遊IG爽打卡被鎖定！小偷搬光他家200萬現金+2名車

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▲▼Instagram,密碼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警方懷疑，嫌犯背後還有一個犯罪集團在操作相關犯罪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本名古屋一名男子8月約好和家人一同外出旅行，出遊前幾日他更是興奮地在自己的社群網站Instagram中發文表示，自己即將出門旅行，怎知卻因此被小偷盯上，趁被害人一家不在家時，竊取屋主的1台賓士越野車與1台豐田vellfire，除此之外，嫌犯更搬走金庫內的200萬日幣現金（約新台幣55萬元），得手總價超過4200萬日幣（約新台幣1164萬元），十分囂張。

根據CBC報導，現年35歲的被害人住在名古屋，日前他與家人約好要在8月13日前往岐阜縣旅遊，興奮的他出遊前幾日便在自己的Instagram上開心發出相關貼文。沒想到這則貼文卻被26歲的嫌犯山口勇貴發現，於是鎖定被害人身分，趁著他出門的當日，潛入被害人家中，偷走2台名車，並將金庫內的200萬日幣現金（約新台幣55萬元）全都帶走，得手贓物與贓款總價高達4200萬日幣（約新台幣1164萬元）。

山口勇貴14日因駕駛裝著其他車牌的贓車遭警方盤查，警方隨即在該部贓車上發現被害人車子的鑰匙，因此當場將其逮捕，並於9月25日將其移送檢方偵辦。警方隨後也在三重縣桑名市尋獲被害人遭竊的2部贓車，目前皆已還給被害男子。

警方懷疑，此案並不單純，不排除背後有組織進行集團式犯案，因此將持續深入調查嫌犯是否涉入其他案件，或是有無其他共犯。相關單位也呼籲民眾，請勿在社交軟體上過分曝光自身訊息，或是間接透露自己不在家的資訊，以免引狼入室。

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