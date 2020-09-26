賀錦麗式操作？傳拜登團隊又多1個「她」　有望成第一位女財長　

▲美國聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）未來可能被拜登選為財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）最近傳出，被民主黨候選人拜登相中，成為未來財政部長的熱門人選，假如拜登勝選後真的選擇了布蘭納德，那麼她將是美國第一位女性的財政部長。

據彭博資訊24日報導，有9位消息人士透露，聯準會理事布蘭納德成為目前拜登心中財政部長的重點人選，因為她能同時吸引到華爾街與進步派人士，雖然參議員沃倫（Elizabeth Warren）還沒被排除在人選之外，但她被華爾街認為過於激進，出線的可能性要小得多。

報導指出，布蘭納德1990年代就開始擔任柯林頓總統的經濟顧問，於歐巴馬政府期間不僅曾擔任過財長顧問，2010年到2013年更成為財政部負責國際事務的副部長。

▲美國聯準會理事布蘭納德曾任柯林頓前總統的經濟顧問。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，拜登也渴望為這個一直由白人男性擔任的財長職位帶來歷史性的改變，但需要挑選出一個能被普遍接受的人選，而布蘭納德正好符合要求，幫助拜登推動疫情後的經濟復甦，又能避免民主黨內分歧。

彭博報導引述一位消息人士說法，布蘭納德願意出任聯準會主席，但如果真的接到邀請，她也會接受財政部長的位置。一位經濟學家表示告訴彭博社，如果拜登選擇布蘭納德，等於向市場發出一個信號，那就是他打算以「溫和派」來執政，而不是向進步派屈服。

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