遭遠距槍擊焚屍！「公務員之死」北韓說法超不同　四大爭議一次看

▲李姓公務員生前所搭乘的「無窮花10號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲李姓公務員，遭北韓警務人員遠距開10多槍身亡，事後北韓最高領導人金正恩透過統一戰線部，向南韓國家情報院發表告知文，除向南韓總統文在寅致歉，也發表北韓官方對於此事的立場與看法，表示遭焚毀的並非公務員屍體，而是其用來「非法入境海域」的漂浮物。

南韓軍方所偵蒐的情報與北韓提出的見解出現嚴重分歧，使事件更增添一層迷霧，青瓦台因而向北韓提出後續調查要求。

以下整理4大爭議點：

一、「試圖靠自身力量向北韓投誠」：

南韓國防部表示，根據李某穿著救生衣漂浮海面40多個小時，以及與美軍聯合偵蒐、監聽的結果，確認李某確實有想「投誠北韓」的意圖；然而北韓統一戰線部的說法卻並未出現「投誠北韓」的部分，只解釋李某此舉為「非法入侵領海」，且遭水產事業所船隻發現、取締後，仍持續保持沉默。

二、「槍擊情況」：

南韓國防部推測，李某被北韓人員發現6個小時後便遇害身亡，至於具體射擊距離則未詳加觀測；北韓統一戰線部表示，當時警務人員開了2發空包彈，造成李某有逃走嫌疑，而10多發子彈的射擊距離為40至50公尺。

三、「上層指示」：

南韓國防部表示，李某遭槍殺前，（北韓人員）曾接受來自海軍司令部上層的指示；而北韓統一戰線部表示，在高速艇長的決心下，依據違反海上警戒勤務規定行動準則實施射擊。

四、「毀損屍體」：

南韓國防部表示，親自捕捉到北韓軍22日晚間10時戴著防毒面具、穿上防護衣，在李某屍體上倒汽油焚燒40分鐘，且設於延坪島的監視裝備也監測到海面上的「火花」；北韓統一戰線部解釋，在槍擊李某後，雖曾接近漂浮物達10多公尺，卻未找到其遺體，只發現大量的血痕，於是判定李某死於槍殺，而根據國家非常防疫規定，將漂浮物現場燒毀。

▲南韓政府漁業指導船隻今（26）日現身延坪島海域。（圖／達志影像／美聯社）

南韓軍方昨（25）日曾表示，事發後曾與美軍緊密聯繫、隨時共享情報。《美國之音》（VOA）也報導，李某22日死亡當天，美軍疑似出動偵察機掠過韓半島（朝鮮半島）上空，隨時監控北韓。

南韓軍方、情報當局也表示，透過多種路徑與情報分析，能確認李某有「投誠北韓」意圖。

《韓聯社》分析，南韓軍方長期以來透過監聽、偵蒐等途徑得到的有限資訊來分析事發經過，似乎有其侷限性；而北韓統一戰線部的說法，似乎也待進一步求證。

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