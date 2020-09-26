兄弟「性侵12歲親妹」產子不知生父是誰！逃坐牢命運　原因曝光

▲美國一戶家庭的四兄弟自從親生妹妹12歲起就分別與之發生多次性關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國密蘇里州的基督教派艾美許（Amish）一戶家庭發生亂倫事件。一名年僅13歲的小妹妹竟懷有身孕，被醫師發現與詢問後才透露，4名哥哥都曾與她發生性關係。其中，年紀較大兄弟倆遭判處15年有期徒刑，上周達成認罪協商，獲得5年緩刑，因為檢察官堅稱，嫌犯在獄中恐怕會被「生吞活剝」。

《紐約郵報》、《韋伯斯特郡公民報》於25日報導，22歲的亞倫（Aaron Schwartz）與18歲的佩迪（PetieSchwartz）向警方承認，自從妹妹12歲起，他們各自在家與之發生6次以上的性關係。另外，涉案的四兄弟中，另外2人也未成年。

The abuse reportedly came to light after a doctor alerted authorities that the girl was pregnant just after she turned 13. 由 New York Post 發佈於 2020年9月25日 星期五

韋伯斯特郡（Webster County）檢察官伯克勞斯特（Ben Berkstresse）表示，被害者2周前產下一名寶寶，但是不確定父親是誰，應為被告「兄弟倆其中一人」。亞倫與佩迪皆被起訴6項性侵與1項亂倫罪名，之後減為第三級猥褻兒童罪，最後成功獲得緩刑。

伯克勞斯特堅稱，此案情況與「處於威權地位的父母對於孩子實施性虐待或性剝削」是「不同的關係」。他說，艾美許社群已經非常嚴厲地懲處了4名男孩，且2名被告「非常不成熟」，「這兩個年輕人在州立監獄體制內會被生吞活剝的」。

亞倫與佩迪必須完成密蘇里州性犯罪者矯治計畫、100小時社區服務，並且限期寫信給檢察官，解釋他們將如何保護自己的孩子免於此遭遇。伯克勞斯特承認，此決定很可能招致強烈反彈，「但我向你們保證，如果他們沒有完成計畫，將會面臨後果，而這個後果就是坐牢」。

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