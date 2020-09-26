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川普拒承諾和平移交權力　五角大廈強調「不會干預大選爭議」

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▲▼國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（左）、國防部長艾斯培（中）和參謀聯席會議主席麥利（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統川普23日拒絕承諾，若敗選會和平移交權力。外界紛紛揣測，他可能動用總統職權，指示軍方行動，利用《暴亂法案》（Insurrection Act）布署現役軍隊，試圖延長任期。但是，五角大廈致信國會強調，高階軍官將不會涉入大選爭議。

CNN報導，美國參謀長聯席會議主席麥利上將（Gen. Mark Milley）於上月致信眾議院軍事委員會，清楚表明五角大廈的立場。他寫道，「美國憲法、法律與各州制定了選舉和解決大選結果爭端的程序……我不認為美軍是該程序的一部分。如果選舉某些方面發生爭議，需要由美國法庭與國會來解決，而非美國軍方」。

五角大廈發言人德瓦爾特上尉（Capt. Brook DeWalt）於24日表示，「國防部在大選後的權力移交中不會扮演任何角色」。多名國防官員也透露，五角大廈領導階層將堅決反對為此動用《暴亂法案》。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）先前公開表示，如果川普落選且拒絕離任，軍方高階領袖應該出面驅逐。但是，此建議遭到五角大廈與民間軍事專家反對。

前國安顧問、退役中將馬克麥斯特（Lt. Gen. HR McMaster）指出，軍方在解決大選爭端一事上「絕對不會扮演任何角色」。他說明，「那些認為軍隊應該在權力移交中扮演角色的人一樣不負責任。軍方與派系政治不應該有任何關係，甚至不應該與政府間過渡的任何談話有任何瓜葛」。

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