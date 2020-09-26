拜登全國民調領先「搖擺州陷苦戰」！川普5%內緊追　大選隨時翻盤

▲美國總統川普（右）與民主黨候選人拜登（左）將於11月贏戰大選。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國11月3日即將迎接2020年總統大選，《路透社》與市調公司易普索（Reuters/Ipsos）公布9月民調指出，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在全國範圍領先總統川普，但在6個搖擺州都以5％內的差距險勝，陷入苦戰。

該民調9月11日至16日在各搖擺州訪問565至637位選民，並且根據年齡、種族、性別與教育程度進行加權，反映各州最真實的人口狀況。結果顯示，2位候選人在佛羅里達州、北卡羅來納州勢均力敵；拜登在亞利桑那州僅險勝1％，在賓州小幅領先3％，在威斯康辛州與密西根州都贏過5％。

▲拜登在全國民調中領先，但在搖擺州陷入苦戰。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，川普與拜登在上述6搖擺州的民調差距非常接近，或者落在抽樣誤差值內，意味著2位候選人都沒有明顯優勢。考慮到這些地區的人口規模、傾向任何一個政黨的可能性，隨時左右選情。

報導寫道，2020年大選可能出現與2016年一樣憂喜參半的結果，也就是民主黨獲得多數選票，但共和黨贏得選舉人團票數與白宮。雖然拜登在全國選票具有初期優勢，21、22日的全國民調中也領先8％，但川普在搖擺州具有幾乎相同的勝選機會，而這些關鍵戰場的選舉人團票數已經足夠使其連任。

▲民調認為，拜登正在持續削弱川普的「鐵票倉」。（圖／路透）



該民調也發現，拜登持續削弱川普「鐵票倉」，也就是沒有大學文憑的白人。在2016年，符合該條件的選民高達61％支持川普，僅31％支持希拉蕊，如今仍有50％支持川普，但支持拜登的比例提高至41％。

另外，雖然全美56％民眾不贊成川普防疫，且其中43％「強烈」不滿，但他在搖擺州的選情似乎沒有受到太大影響，甚至被認為更有能力帶動蓬勃經濟。

以佛州為例，選民被問及哪位候選人可以推出更好的防疫計畫時，2名候選人各自獲得一半的支持率；但談到誰能夠創造更多就業機會時，川普贏得51％，拜登則獲得41％。

評論指出，拜登必須把焦點放在川普防疫失敗、前朝政績以及副手賀錦麗（Kamala Harris）身上，才可以團結反對川普與亞非裔選民。

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