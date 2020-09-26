金正恩回信了！青瓦台罕見公開私函內容...文在寅比讚：尊重生命

▲文在寅與金正恩8至12日曾互傳私函，青瓦台25日將此公開。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓47歲海洋水產部李姓公務員22日疑似趁執行海上任務時跳海「投誠北韓」，因未如實遵照指示而遭北韓（朝鮮）警務人員「依法定程序」開10多槍射殺，屍體遭潑灑汽油焚燒。

對此，北韓最高領導人金正恩也於昨（25）日寄送電函向南韓總統文在寅致歉；而為安撫國內輿論與在野黨攻勢，南韓青瓦台也於公開金正恩電函內容2個小時後，再度召開記者會，公開文在寅與金正恩間的信函。

南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）25日下午4時15分召開記者會，公開文在寅8日寄給金正恩的信函，以及金正恩12日寄給文在寅的回信。以下為雙方信件內容全文翻譯：

《文在寅總統親筆信全文》

致朝鮮民主主義人民共和國金正恩國務委員長閣下

與新冠病毒進行長時間、痛苦的惡戰苦鬥，又得面臨集中豪雨、以及數度颱風侵襲，對我們來說是一場非常重大的考驗。

國務委員長能直接視察災難現場、慰勞處於苦難的人民，並將災後重建視為優先，對此我深有同感；特別是國務委員長「尊重生命」的強烈意志，對此我致上敬意。

雖說倒塌的房屋經重建就行、崩塌的橋梁經過重建就行、傾毀的稻穗再次扶起就行；然而人的生命無法等價交換，也無法再次回生，具有絕對性的價值。

共同守護我八千萬同胞的生命與安危，是即便我們處於何種挑戰與難關，也必須堅守的根本。

雖然現今的狀況如履薄冰、且無法互助，我對此感到相當遺憾，但身為同胞，我的心與您同在，深信一定能克服（災難）。

在此真心期盼國務委員長能順心如意，與北方的人民共同克服難關。也祝國務委員長與家人能夠永遠健康。

2020年9月8日，大韓民國總統文在寅

《金正恩國務委員長親筆信全文》

致大韓民國總統文在寅閣下

我收到總統寄來的親筆信了！

隔了許久終於收到來自總統的親筆信，字裡行間充滿著真心的慰勞，我感受到濃厚的同胞愛。感謝如此令人溫暖的心意。

我也想透過這個機會，向總統與南方同胞傳達我毫無修飾的一片真心。近日貴側（指南韓）惡性病毒（指新冠病毒，COVID-19）連環爆、無止息跡象，且連續數度侵襲的颱風，是一場任誰也無法代替承擔的艱困挑戰，而總統獨自擔下如此龐大的責任，我能體會總統的辛勞。

總統如何勞累、如何承擔重責大任，為了克服這場試煉付出多少心力，相信我比誰都還要更清楚。

但我內心堅信，只要憑藉著總統對於國家與人民與眾不同的竭誠、堅忍的意志、傑出的能力，一定能戰勝這場危機。

我翹首以待今年可怕的時光能儘速流去，早日迎來美好的事物。

我總擔心總統接連面對如此繁重的政務，會忘卻照顧自身的健康。盼（總統）能時時刻刻注意自身的健康。

還有，我在此殷殷期盼，總統能守護南方同胞寶貴的健康與幸福。

朝鮮民主主義人民共和國國務委員長 金正恩

2020年9月12日

►金正恩道歉了！認對南韓公務員連開10槍：做了不該做的事

►公務員被證實「投誠北韓」！慘遭北韓毀屍滅跡 死亡細節曝