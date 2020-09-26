打小三撕衣直擊！渣男竟鎖喉回擊正宮　路人看不下去神反轉

圖、文／CTWANT

正宮與小三火爆開打的畫面，一般通常只會在八點檔中看見，現在卻在街頭真實上演；值得關注的是，該名丈夫居然反過頭幫小三鎖喉正宮，讓一旁見義勇為的女子看不下去、衝上前好好教訓男方一頓。影片在網路上迅速傳開，大家紛紛讚女子相當有正義感。

▲▼正宮「街頭暴打小三」扒衣！負心漢竟鎖喉回擊 路人看不下去圍毆他。（圖／翻攝自YouTube／SAIGONTV OFFICIAL）

根據越南媒體《daidoanket》報導，越南河內15日發生一起街頭鬥毆事件，正宮親眼目睹丈夫與小三同車，一氣之下把人抓下來，並試圖將小三的露背衣給撕了，讓對方赤裸難堪。沒想到丈夫為了保護自己心愛的小三，居然狠狠狂揍正宮，還鎖喉，欲把人給勒死，最後還惱羞甩路人巴掌。

這時，一名穿灰色衣服的女子衝出來加入戰局，試圖把雙方分開，期間一腳就往負心漢的下體踹、巴頭；而旁邊的人見狀將他們團團包圍，再趁亂拉開、打掉負心漢的手。但負心漢不是省油的燈，死死抓住正宮，讓她不能動彈。眾人直到警方來才鬆手，結束這場街頭鬧劇。

影片上傳至網站後引起熱議，網友狂讚灰衣女的行為很正義，幫助相較之下較弱勢的正宮。而灰衣女也被起底，原來她曾是國家青年隊的武術運動成員，不過已經退役，目前經營一間烤肉店。店裡的生意因為她見義勇為的行為爆紅，許多人都想去朝聖。

然而灰衣女受訪時表示，當時看到情況很危急，覺得不出手正宮有可能會有生命危險，但還是不鼓勵以暴制暴。她認為，男方當時應該趕快把其中一方帶走，而不是讓2女打起來。



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