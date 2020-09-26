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快訊／烏克蘭軍機墜毀　22死2重傷

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文／中央社基輔25日綜合外電報導

烏克蘭內政部指出，一架空軍飛機墜毀在東部的哈爾科夫（Kharkiv）附近，造成軍校學生在內至少22人罹難，2人重傷。

▲烏克蘭軍機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭軍機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭內政部次長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）告訴法新社，「有22人喪生」，「還在搜救2名失蹤者」。

這架烏克蘭運輸機搭載28人，包括21名軍校學生和7名組員。

救援機構表示，這架安托諾夫26式運輸機（Antonov 26）在當地時間晚間8時50分許墜毀。

 

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