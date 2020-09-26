新冠恐讓200萬人致死！譚德塞警告川普：沒正當理由退出WHO將傷害美國

▲譚德塞24日接受TIME訪問。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎延燒至今已有3200多萬人染疫、98萬逾人死亡，其中疫情最嚴重的美國就有20多萬死亡病例，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）24日表示，川普決定退出WHO會對美國造成傷害，而且他也沒有任何理由退出。

根據美國《時代》（TIME）雜誌報導，譚德塞指出，美國加入WHO不只是為了幫助需要的人，也能從中受益，現在很難確定美國退出會造成的影響，「主要的大國無法共同努力，會降低全球的團結心」，而相較於美國的財政貢獻，譚德塞更重視美國在全球的領導力。

譚德塞表示，他3月23日才和川普進行過非常友善的對談，當時沒有表現出任何要退出WHO的跡象，第一次聽到這個說法時只覺得「不相信」，直到現在還是認為沒有正當理由退出，譚德塞再次強調，在疫情仍持續流行之際，各國間團結能讓抗疫的力量更加強大。

川普曾多次批評WHO替中國掩蓋疫情，且疫情初期發布「反對美國向中國禁航」、「不需戴口罩」等錯誤的建議，他先凍結美國捐助給WHO的資金，最後因為沒有得到譚德塞正面回應，在5月底宣布美國退出WHO。按照規定，退出WHO必須提早一年告知聯合國，聯合國與美國國務院在7月證實美方已啟動退出程序，將在明年7月生效。