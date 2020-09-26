方塊酥年賣5億！老楊的老闆「不姓楊」　低調老董首露臉

圖文／鏡週刊

與嘉義幾乎劃上等號的老楊方塊酥，熱賣41年，市場遍及海外，創下年營收5.38億元成績，董事長戴大可卻很低調，鮮少曝光。

因父親早逝，早熟的他17歲就創業，為了在30多家同業中拚出知名度，早期載貨全台毛遂自薦，連雜貨店和檳榔攤都不放過。習慣報喜不報憂，21年前他赴陸設廠投資失利，虧損6、7千萬元，也賠上健康，連3年心臟開刀裝支架，留學澳洲的兒子回台才知情。

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大病後，他調整步伐，不再遍地開店，精簡店數，投入電商，長子戴硯研發推出鹹蛋黃餅再創高峰，戴大可偕子奮鬥，業績與親情都加分。

遊覽車緩緩駛進嘉義大林的老楊食品觀光工廠，不一會兒，販售區湧進報復性消費人潮，自武肺疫情爆發後，董事長戴大可很久沒看到如此盛況，他欣慰地笑說：「以前週末1天可以來100多台遊覽車；疫情期間看不到2台，很慘。現在恢復8、9成。」

在人群中拍照受訪，戴大可顯得不太自在，相較於老楊方塊酥的高知名度，董事長卻很神祕，鮮少露面，連從小吃到大的住家巷口麵攤老闆，都不知道他的職業，會答應接受媒體專訪，是受兒子兼執行副總戴硯鼓勵。戴大可開玩笑：「知道你們今天要來，我利用2天時間瘦身。我很不喜歡受訪，但小朋友認為老楊要往前走，我應該適時地突破自己。」

58歲的戴大可活潑愛說笑，表情豐富，面對拍攝擺拍需求，他幽默又不失禮地表達不適應：「你齣頭足濟（指攝影記者花樣很多），不過我喜歡。」戴大可低調不受訪，是因30年前曾被媒體誤報產品出問題。對方大街罵人卻在小巷道歉，他難得情緒激動地說：「當時的通路軍公教福利中心把我的產品全部下架，慘澹經營半年才恢復元氣。」他每一步踏得更小心，選用大廠原物料也自行抽驗送檢，創業41年一直是食安資優生，台灣7家門市之外，銷售市場遍及美、日及東南亞等國，去年創下5.38億元營收。



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