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法庭上演動作片！超狂毒犯突襲式脫逃　閃過法警「斷肋骨飛撲」

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▲▼超狂毒犯法庭突襲法警脫逃，至今逍遙法外。（圖／翻攝自Highland County Press News and Sports YouTube）

▲法警追捕法庭內脫逃的毒販，不惜捨身飛撲。（圖／翻攝自Highland County Press News and Sports YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

美國俄亥俄州（State of Ohio）逮捕到的一名煙毒犯，在法庭上開庭帶宣判時，卻突襲式推開法警掙脫，在法院內拔腿狂奔，甚至閃過一名法警不惜摔斷肋骨的「捨身飛撲」，成功逃出法院大樓，至今逍遙法外。

根據《紐約郵報》報導，34歲的加里森（Nickolaus Garrison）因為持有毒品被捕，他22日開庭當天，趁著法警一個不留神，突然推了法警一把之後拔腿狂奔，成功從高地縣（Highland County）法院脫逃。

▲▼超狂毒犯法庭突襲法警脫逃，至今逍遙法外。（圖／翻攝自Highland County Press News and Sports YouTube）

▲畫面左上角，毒販推開了法警後拔腿狂奔。（圖／翻攝自Highland County Press News and Sports YouTube）

監視器的畫面顯示，加里森推了法警一把之後，開始拔腿狂奔，接著繞過樓梯的欄杆繼續逃走，一名法警在他繞過欄杆的瞬間捨身飛撲，卻讓他從指尖逃走，事後發現該名法警摔斷4根肋骨，還有輕微腦震盪。

高地縣官員現在希望全民協尋，至今逍遙法外的加里森，面臨的是最高1年的監禁，以及最高2500美元（約新台幣73000元）的罰款。

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