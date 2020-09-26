日男童「模仿李小龍」創4000萬點擊！今10歲身材、功夫曝光

▲今年10歲的今井竜惺，想要成為李小龍一樣的男人。（圖／翻攝自IG／@ryuseiimai0416）



實習記者劉雪兒／綜合報導

功夫巨星李小龍是許多人心中崇拜與模仿的對象。日本有一年僅10歲、名叫今井竜惺（Ryusei Imai）的男童，從小就是李小龍的「鐵粉」，被譽為「萌版李小龍」。今井竜惺一歲時看了李小龍的電影後就有了偶像，3歲起就學耍雙節棍，4歲開始學練電影中的武術動作，5歲已經能模仿李小龍複雜的武打招式。如今年僅10歲的他，已練就一身結實的肌肉，無論是體格、神態和功夫都有幾分相似。

在 Instagram 查看這則貼文 Dragon Star-竜惺-（@ryuseiimai0416）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 25 日 上午 5:58 張貼

▲ 今井竜惺持續鍛鍊肌肉大爆發。

今井竜惺以李小龍作為人生標竿，日復一日的接受高強度訓練，如今一身驚人且結實的肌肉，更是讓大人們自愧不如，簡直不想10歲小孩該有的身材，而Instagram帳戶也充斥他密集訓練的過程，可以看出他非常勤於練功，包括出拳速度和力度，偶爾也會模仿李小龍的神情還有動作，而正是因為他屹立不動的精神，讓他從日本紅到美國。今井竜惺的爸爸平時就會分享他的影片，其中一支他7歲在國外節目表演的片段，已經有4500萬次的觀賞次數。

竜惺在8歲時曾受邀電視節目《櫻井‧有吉THE夜會》，打赤膊出場的他，全身塊塊分明的肌肉嚇壞現場來賓，不管是雙節棍，或是單手兩指伏地挺身，他做起來都相當輕鬆，且還在節目上說，「我不覺得辛苦，更不會輕易放棄，李小龍是我的偶像，我會以他為標竿努力，越來越強大，希望有朝一日能成為像李小龍一樣的男人」。