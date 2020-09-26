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勸老公戒檳榔！人妻火大檳榔袋塞滿「50元硬幣」…網嚇：這包好貴

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▲何男吃檳榔長達21年罹患舌癌臉型崩壞。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲嚼食檳榔與口腔癌有著密切的關係。（圖／彰化基督教醫院提供）

記者施怡妏／綜合報導

有些人會靠吃檳榔來提神，但檳榔中含有致癌物，會對身體造成傷害，一名人妻受不了老公每天一包檳榔的習慣，花錢又傷身，趁著殺豬公時，將50元硬幣塞進檳榔袋裡，憤怒得對老公說，「你看看你平時吃得都換成錢，還吃得下去嗎？」

這名人妻在臉書「爆廢公社」發文，看不下去老公每天一包檳榔的壞習慣，不僅傷身又傷荷包，勸了很久都不聽，剛好趁著殺豬公的時候，把50元硬幣塞進檳榔袋裡。照片中，檳榔袋裡裝滿50元硬幣，有網友目測，這一袋預估2000元左右。

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人妻要老公看著50元好好反省，「你看看你平時吃的都換成錢，還吃得下去嗎？好好存起來不好嗎？」只見老公雙眼望著檳榔袋，一副「寶寶心理苦，但寶寶不說」的模樣，看起來十分逗趣。

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲人妻將檳榔袋塞滿50元。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文發出後，網友們紛紛留言表示，「換成50元，這樣買就更方便了」、「癌症險給他買起來」、「妳叫抽菸的情何以堪」、「還好我月初領錢都會放個5000元在檳榔攤寄存」、「他看到的不是五十元，是好幾包檳榔」、「吃檳榔真的很燒錢，我好幾個朋友一個月能吃快2萬元」。

還有網友寫下心路歷程，「我本來也是愛吃檳榔、愛抽煙，愛喝酒，但從今年的7/15開始到現在沒碰過煙酒檳榔，發現可以省很多錢；之前香菸、檳榔，一天大約500多元，那一個月就噴多少錢？那一年下來就多少錢？那十年以後呢？而且還沒包含酒錢，祝福大家早日戒檳榔戒煙戒酒。」

根據「衛生福利部國民健康署」資料，檳榔子中即含有的檳榔素（arecoline）和檳榔鹼（arecaidine），會在嚼檳者的口腔中產生致癌物質，導致嚼檳者罹癌，且食用過多的亞硝胺亦會導致罹患糖尿病。檳榔中的致癌物亞硝胺（nitrosamines），則會透過男性的Y染色體而影響下一代，導致小孩易提早得到代謝症候群；若孕婦有嚼檳榔習慣，也易出現流產、早產、寶寶出生體重過輕等問題。

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