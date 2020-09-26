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「一有錢就買股」　股癌28歲滾出千萬身價

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靠著聊投資衝出高人氣，《股癌》主持人謝孟恭是今年竄紅速度最快的播客。

圖、文／鏡週刊

Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭，今年2月上線開播時，正逢疫情爆發、全球股市兵荒馬亂之際；他以冷靜理性的語氣，在節目中犀利批判市場亂象，迅速竄紅。股市資歷僅5年的他，除說得一口好投資外，更從數十萬元本金滾出8位數財富，關鍵就在快、狠、準。

與謝孟恭約訪的這天下午，他前有電視台專訪，後與出版社有約，行程一個接一個。今年上半年，由他製作的《股癌》成了財經投資社群的熱門人氣王，「Telegram（即時通訊軟體）財經我們是最大，總社群大概2週後會超過蔡英文…。」靠著聊投資便拿下Podcast（播客，隨選廣播）冠軍，甚至創立全台最大社群，令人好奇這位非財經背景出身的前機師究竟有何本事，狂吸數十萬粉？

由謝孟恭主持的《股癌》節目風格犀利，對於事件分析深入淺出，受年輕人歡迎。

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謝孟恭投資小檔案

出生：1992年
現職：Podcast節目《股癌》主持人
學歷：輔大法律系
經歷：威航機師、旅宿經營
投資心法：
1、看重題材，從大量訊息中快速判讀個股投資價值
2、狠咬大波段利潤，敢追高、不設停利、抱緊創新高股票
3、美股占7成長線布局，台股占3成波段操作
4、前5大持股：輝達、微軟、臉書、CloudFlare、Spotify

篩選訊息　判斷題材進場

攤開投資成績單，發現謝孟恭其實不只會聊，實戰成果也嚇嚇叫。「我喜歡買股，一有錢就投入股市，只留30萬元現金當生活費，其餘的全部進市場。」他說，自己並非富二代，投資本金也是從6位數往上滾，現在累積到了8位數；「對我來說，投資只有換股問題，我只進不出，這樣就能永遠參與行情。」

至於什麼樣的股票能讓他動心？「選股最重要是哏、要有題材，公司獲利倒不是最關鍵因素，因為等看到獲利才進場，股價就在天上了。」也因為吃定題材，謝孟恭在處理海量投資訊息上，得有快人一等的判斷力。

「國內有家紡織廠，號稱蘋概股、在做蘋果音箱的皮，但我就不買單；音箱皮能有多少毛利？同業替代性有多高？相較之下，我喜歡IC設計公司，毛利率很重要。」謝孟恭口中的「哏」，其實就隱含了他對題材的解讀，以此判斷生意有沒有賺頭。

除了看重題材帶來的利潤外，他也能從最新訊息中，迅速歸納出幾個重點，方便日後追蹤。例如，今年5月全球音樂串流龍頭Spotify宣布，與知名播客節目《The Joe Rogan Experience》簽署獨家協議，並於9月1日起上線播出。消息一出，對同樣也在做Podcast的謝孟恭來說，自然挑起敏感神經。

「Podcast最大優勢，在能分食其他娛樂活動較難照顧到的市場大餅，不論做家事、開車、運動都能收聽，不需要被綁在電腦前。」他坦言，因為自己在這行，所以先前就布局了Spotify，二次進場時機是Joe Rogan被簽下，正式上線前又再度加碼。

不設停利　咬住波段漲幅

「若節目開播後，有數以百萬的流量灌入，對Spotify來說就是很好的催化劑。」目前謝孟恭持有的Spotify帳上獲利近4成，他也列出4項觀察重點，作為日後部位調整依據。

因為自己做廣播，謝孟恭對全球音樂串流龍頭Spotify的投資敏感度高，是目前重點持股。

第一，是重磅級播客Joe Rogan上場後，用戶的成長速度及客戶流失率變化；其次，要看是否帶動其他播客出現跟進效應；第三則是Spotify在Podcast軟體上的廣告營收是否成長；最後，可觀察串流音樂用戶轉進Podcast的外溢效應。鎖定自己熟悉、有把握的產業，快速釐清觀察要點，是他提高投資勝率的首要關鍵。

再來，是他咬住波段漲幅的態度，心臟夠強、操作夠狠。「過去2年，我買最凶的2檔美股是輝達（NVIDIA）及特斯拉（TESLA），尤其現在NVIDIA已占持股超過4成、報酬率約50％，每次想到，我就會掙扎一下，猶豫是不是該調節一點了；但我很反對設定停利，不會賣掉還在漲的股票。」

日前特斯拉股票分割，謝孟恭看好未來降價後的市占率表現，打算配置10％長期持有。

謝孟恭認為，不論基本面、技術面、消息面或籌碼面，在市場面前全都得低頭，「投資要看未來、不看過去，像我曾買過200元的特斯拉，上次進場則是1,400元（分割前）；市場就是老大，我敢追高，特斯拉跳空我也敢追，但不會全押，而是分批買，若持續上漲就代表自己看對；當然，開過特斯拉的車後，就更確定它有多厲害了。」

不畏回檔　緊抓先行優勢

但是受到科技股漲多回檔衝擊，9月以來特斯拉股價連日下跌，選擇長線布局的謝孟恭卻分析，特斯拉有三理由值得後續追蹤。一是特斯拉降價或推出更平價的車款，提供消費者高中低階不同選擇，有助激勵市占提升；二是納入軟體付費，或啟動自駕後的各種娛樂、服務訂閱所創造的現金流；第三則是充電解決方案的普及。

謝孟恭熱愛電玩，日前輝達新品發表，讓他眼睛一亮，決定持股加碼續抱。

「未來數年內，電動車價格將落到比油車還便宜，雖不確定是否會有強勁對手進場分食，但依照創辦人馬斯克規劃，最後會提供一般人負擔得起的價格。特斯拉的先行優勢，應不容易被擊敗。」他解釋。

除了追高無極限外，謝孟恭能狠咬長線波段報酬的另一個關鍵，在於抱得住大漲的股票，不會有賺就跑；身為電動迷的他，就對日前輝達推出的安培（Ampere）繪圖晶片感到興奮，儘管目前輝達帳上獲利已近5成，他也不為所動，不怕利多出盡、獲利回吐而少賺。

電競迷鎖定輝達　獲利50％仍緊抱

謝孟恭選股及操作2原則：

1.鎖定熟悉且有把握的產業　謝孟恭是電玩迷，對遊戲顯卡使用心得豐富且熟悉，因此鎖定晶片大廠輝達（NVIDIA）長線布局。

他特別分析，NVIDIA推出Ampere架構3張卡，價格從頂規1499美元，中階699美元，到低配499美元，相當划算，估計會有一波換卡潮，未來幾季電競營收大爆發可期。

此外，原本輝達轉戰資料中心事業成績優異，電競部分占比相對下滑；但新品上市後，預料營收有機會吞下大補丸。

2.狠咬大波段利潤　2年前開始布局，因NVIDIA表現穩紮穩打，一路加碼，日前又創歷史新高，但謝孟恭表示，只要漲勢沒變就會抱牢，絕不在股價創新高時賣股。輝達股價目前約500美元，2年來分批買進、報酬率約5成。

輝達過去2年股價

降低風險　分批買賣投資

1位初學投資的粉領族，這2個月跟風、聽起《股癌》，「通勤時我會聽他的節目，有時候公司到了，節目還沒聽完，就會在路邊聽完才進公司；對我們這種菜雞（股癌形容投資新手）來說，聽他的節目滿紓壓的，也能得到一些還算中肯的投資建議。」

事實上，謝孟恭股齡僅5年，本應是載浮載沉、摸索股海的階段；但他從6位數的本金，一路滾到8位數財富，除了在自己熟悉的領域大膽假設、小心求證、犀利操作外，他也自成一套保護機制，「我會挑戰大家都覺得好的東西；也不會看到什麼好，就一頭栽進去。我會分批進、分批出，尤其買進後連5日下跌就會砍出，代表我錯了。在市場面前，我會把自己擺得很低。」

原來當兵時就考取航空機師的他，自以為將過著富裕安穩的生活，不料後來公司歇業，被迫離職。「職場不順遂，讓我對大環境保持警覺，投資必須有一定準度才出手，避免亂槍打鳥。像台股主要賺中間財，不知道誰接到蘋果訂單，就等於瞎子摸象，不如直接投資美股，資訊透明，比台股容易多了。」目前美股占謝孟恭持股部位即達7成。

對謝孟恭來說，投資美股比台股簡單，至少不用去猜哪家廠商拿到了蘋果訂單。（東方IC）

相信投資就該「大道至簡」的他，深知市場消息有時準、有時不準，「選股需要運氣及天分，因此看對趨勢、抓到好股，當然得守住。」相對美股長線起伏算正常，謝孟恭認為，台股必須講求效率，因此計畫將3成台股部位轉換到台灣50 ETF，「其實指數投資還是最適用所有人的方式，未來等到市場大跌或沒看到有哏的標的，或許我會考慮全數轉進ETF。」

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