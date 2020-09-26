「一有錢就買股」　股癌28歲滾出千萬身價

圖、文／鏡週刊

Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭，今年2月上線開播時，正逢疫情爆發、全球股市兵荒馬亂之際；他以冷靜理性的語氣，在節目中犀利批判市場亂象，迅速竄紅。股市資歷僅5年的他，除說得一口好投資外，更從數十萬元本金滾出8位數財富，關鍵就在快、狠、準。

與謝孟恭約訪的這天下午，他前有電視台專訪，後與出版社有約，行程一個接一個。今年上半年，由他製作的《股癌》成了財經投資社群的熱門人氣王，「Telegram（即時通訊軟體）財經我們是最大，總社群大概2週後會超過蔡英文…。」靠著聊投資便拿下Podcast（播客，隨選廣播）冠軍，甚至創立全台最大社群，令人好奇這位非財經背景出身的前機師究竟有何本事，狂吸數十萬粉？

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謝孟恭投資小檔案

出生：1992年

現職：Podcast節目《股癌》主持人

學歷：輔大法律系

經歷：威航機師、旅宿經營

投資心法：

1、看重題材，從大量訊息中快速判讀個股投資價值

2、狠咬大波段利潤，敢追高、不設停利、抱緊創新高股票

3、美股占7成長線布局，台股占3成波段操作

4、前5大持股：輝達、微軟、臉書、CloudFlare、Spotify

篩選訊息 判斷題材進場

攤開投資成績單，發現謝孟恭其實不只會聊，實戰成果也嚇嚇叫。「我喜歡買股，一有錢就投入股市，只留30萬元現金當生活費，其餘的全部進市場。」他說，自己並非富二代，投資本金也是從6位數往上滾，現在累積到了8位數；「對我來說，投資只有換股問題，我只進不出，這樣就能永遠參與行情。」

至於什麼樣的股票能讓他動心？「選股最重要是哏、要有題材，公司獲利倒不是最關鍵因素，因為等看到獲利才進場，股價就在天上了。」也因為吃定題材，謝孟恭在處理海量投資訊息上，得有快人一等的判斷力。

「國內有家紡織廠，號稱蘋概股、在做蘋果音箱的皮，但我就不買單；音箱皮能有多少毛利？同業替代性有多高？相較之下，我喜歡IC設計公司，毛利率很重要。」謝孟恭口中的「哏」，其實就隱含了他對題材的解讀，以此判斷生意有沒有賺頭。

除了看重題材帶來的利潤外，他也能從最新訊息中，迅速歸納出幾個重點，方便日後追蹤。例如，今年5月全球音樂串流龍頭Spotify宣布，與知名播客節目《The Joe Rogan Experience》簽署獨家協議，並於9月1日起上線播出。消息一出，對同樣也在做Podcast的謝孟恭來說，自然挑起敏感神經。

「Podcast最大優勢，在能分食其他娛樂活動較難照顧到的市場大餅，不論做家事、開車、運動都能收聽，不需要被綁在電腦前。」他坦言，因為自己在這行，所以先前就布局了Spotify，二次進場時機是Joe Rogan被簽下，正式上線前又再度加碼。

不設停利 咬住波段漲幅

「若節目開播後，有數以百萬的流量灌入，對Spotify來說就是很好的催化劑。」目前謝孟恭持有的Spotify帳上獲利近4成，他也列出4項觀察重點，作為日後部位調整依據。