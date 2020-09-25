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台彩今晚送出「3個頭獎」！大樂透今年13人中頭彩　台中5次最多

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▲▼大樂透。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲大樂透頭獎1億元開出，台彩送出今年第13個頭獎。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者柯沛辰／台南報導

台彩25日晚間送出三個頭獎，除了大樂透頭獎1億元獎落台南，今彩539也開出2注頭獎，分別由台中市、高雄市開出。據統計，大樂透今年已開出13次頭獎，其中台中市佔了5次，可謂是大樂透頭獎率最高的縣市。

台彩25日晚間開出第109000085期大樂透，獎號由小到大依序為10、31、35、36、39、48，特別號27。頭獎一注獨得，獎落台南市北區北安路一段172號「金包銀彩券行」，貳獎2注中獎，各可分得130萬3533元。

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同樣傳出好消息的是，今彩539第109231期開出01、09、14、17、18。根據最新派彩結果，頭彩2注中獎，每注獎金800萬元，分別獎落台中市烏日區中山路二段210號「長樂彩券行」、高雄市湖內區中山路一段247號「順來旺彩券行」。

截至今晚為止，今年大樂透一共開出13次頭獎。台彩衝買氣，9月15日啟動大樂透中秋加碼，送出「100組100萬」，並隨機增開全新「倍數球」玩法。倍數球有3倍球（1顆）、2倍球（3顆）及1倍球（6顆），開出幾倍球當期每組100萬獎金就翻幾倍，每組獎金最高有機會提高至300萬元。

今晚大樂透中秋加碼「倍數球」開出「2」，每組獎金翻倍為200萬元，送出9組；9月15日加開至今已送出44組，尚有56組100萬獎項未送出，將於下期（29日）繼續加開。

▲▼台彩今晚送出「3個頭獎」！大樂透今年13人中頭彩　台中5次最多。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台南市北區「金包銀彩券行」開出大樂透1億元頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼台彩今晚送出「3個頭獎」！大樂透今年13人中頭彩　台中5次最多。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台中市烏日「長樂彩券行」，今晚開出今彩539頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼台彩今晚送出「3個頭獎」！大樂透今年13人中頭彩　台中5次最多。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄市湖內區「順來旺彩券行」，也開出今彩539頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

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